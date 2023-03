“Harry e Meghan Markle, il matrimonio è un inferno”: la coppia esplode

Harry e Meghan Markle alla resa dei conti, la loro quotidianità è diventata rapidamente un inferno e il matrimonio una maledizione. Non c’è più nulla che li tiene insieme se non gli interessi economici e la burocrazia sulla custodia dei figli, a maggior ragione adesso che Re Carlo ha concesso loro i titoli di Principe per Archie e Principessa per Lilibet.

Meghan Markle, scenata contro Harry

Tra indiscrezioni su una possibile terza gravidanza e sul divorzio imminente, la vita di Harry e Meghan Markle si è trasformata in un vero e proprio inferno. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è l’autobiografia del Principe, Spare. Le rivelazioni molto personali e imbarazzanti, dal pene congelato alla perdita della verginità, la confessione sull’uso terapeutico della cannabis e sull’uccisione dei talebani che ha messo in imbarazzo le Forze Armate britanniche hanno fatto di Harry e consorte degli zimbelli. Presi in giro da tutto il mondo, oggetto di satira e di indignazione.

Meghan si è dissociata dal marito e non è comparsa più al suo fianco dalla pubblicazione del libro, lo scorso gennaio. Harry continua a ribadire che sono uniti, ma poi esplode al ristorante contro la moglie e lei gli fa una scenata pubblica perché il suo comportamento ha fatto terra bruciata intorno a loro non solo in Inghilterra, ma anche a Hollywood, praticamente soffocando qualsiasi possibilità di fare carriera nel cinema. Di fatto, il vero sogno di Meg che probabilmente mai si realizzerà.

Se i Clooney fin da subito hanno abbandonato i Sussex al loro destino, Netflix aveva creduto in loro ed economicamente non ha sbagliato. Ma nessuno è disposto a tenerli in considerazione. Hollywood non li ha voluti alla notte degli Oscar né la coppia ha ricevuto l’invito per i Met Gala.

Solo Re Carlo ci teneva ad averli accanto a sé il giorno dell’incoronazione e invece di ringraziarlo per questo gesto magnanimo, Harry e Meghan si preparano a rovinargli la festa con qualche mossa meschina, tanto che gli altri membri della Famiglia Reale, Kate Middleton e William compresi, non intendono avere rapporti con loro.

Harry e Meghan Markle, la loro vita è un inferno

La situazione a casa dei Sussex è esplosiva: Meg non sopporta più Harry che le ha rotto le uova nel paniere e Harry è un cavallo impazzito che non vuole più essere comandato da nessuno. Il caos infernale regna sovrano a Montecito.

Meghan ha sempre voluto comandare il marito. Fonti vicine alla coppia hanno confessato al Neue Post che la Duchessa dettava a Harry le frasi che doveva dire e gli sceglieva i vestiti. Ma per lei qualunque cosa faccia Harry, è sbagliata. E di quello che pensa o vuole non le importa nulla. “Meghan lo ignora”. Peggio pare che Lady Markle terrorizzi il marito.

Harry chiede aiuto a Kate Middleton

Harry sarebbe disperato e vorrebbe andarsene, ma gli interessi economici e i figli gli impediscono di firmare il divorzio. Il Principe si sarebbe addirittura rivolto a Kate Middleton chiedendole aiuto. La cognata pare abbia accettato malgrado sia stata insultata in Spare.

Ma Lady Markle è consapevole del pericolo che può arrivare da Londra e per questo sta facendo di tutto per tagliare i ponti con il Palazzo, anche se sarà costretta ad accompagnare il marito all’incoronazione. Non lascerà nemmeno per un istante Harry solo col padre o col fratello, perché teme che l’incontro possa rivelarsi fatale per il suo destino. A meno che non ottenga un divorzio milionario e la custodia dei figli, ma quest’ultima clausola è praticamente impossibile.