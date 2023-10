Harry potrebbe pubblicare a breve il seguito della sua autobiografia, Spare. Infatti, molto materiale preparato per il primo libro non è stato utilizzato, perché è talmente scottante che è imperdonabile. L’uscita del secondo volume rappresenta il peggior incubo non tanto e non solo per la Famiglia Reale, ma soprattutto per Meghan Markle che trema solo all’idea ed è pronta a lasciarlo.

Harry, il seguito di Spare fa paura

Harry e Meghan Markle sembrano non trovare pace. E in parte è causa loro. Come dice il proverbio: “Chi è causa del suo mal pianga se stesso” e i Sussex sembrano aver seguito il consiglio alla lettera. Dopo South Park, Harry e Meg sono stati nuovamente sbeffeggiati in un’altra famosissima serie tv, I Griffin. Lady Markle è praticamente disperata – almeno così commenta l’Express – che vede in queste satire degli attacchi alla sua carriera o meglio alle sue ambizioni di mettere un piede a Hollywood. Anche se sappiamo che di fatto ha ricevuto solo porte in faccia. Nessuno vuole farsi carico della sua pensante presenza in un progetto qualsiasi. L’aura negativa che si porta appresso, coi suoi capricci e le sue lamentele, la rendono invisa a molto.

Lei non se ne rende conto tanto è piena di sé e piuttosto scarica la colpa contro suo marito Harry che in effetti ci ha messo del suo. Senz’altro le rivelazioni scomode presenti in Spare non hanno giovato a costruire un’immagine serena e positiva dei Sussex, tra l’altro spesso sbugiardati nei loro racconti dall’evidenza dei fatti. E così il sogno di Meghan di diventare la nuova Oprah Winfrey è andato definitivamente, o quasi, in frantumi, come ha sottolineato l’esperta in questioni reali Kinsey Schofield.

Meghan Markle, minaccia il divorzio con Spare 2

Il colpo di grazia arriverà sicuramente con la pubblicazione del secondo volume di Spare. Harry non si è pronunciato ufficialmente a tal proposito ma ha più volte fatto intendere che ci potrebbe essere un seguito della famigerata autobiografia. Infatti, moltissime cose non sono entrate nel libro. A detta del Principe, perché lui si è autocensurato. “Ci sono alcune cose che sono successe, soprattutto tra me e mio fratello, e in una certa misura tra me e mio padre, che semplicemente non voglio che il mondo sappia. Perché non credo che mi perdonerebbero mai“.

Ebbene, per come stanno andando le cose, è possibile che Harry vinca le sue ultime remore e che dia alle stampe quanto prima Spare 2 con un contenuto che promette di essere ancora più esplosivo del primo. Tanto non ha più nulla da perdere. Suo padre Carlo e suo fratello William non vogliono più avere nulla a che fare con lui. E sembra che anche Kate Middleton abbia tagliato definitivamente i ponti col cognato.

Dunque Harry sarebbe pronto a sganciare un’altra bomba sulla Famiglia Reale. Anche se molte delle cose rivelate in Spare si sono rivelate non del tutto vere o gonfiate, il libro ha sicuramente incrinato l’immagine della Monarchia basata su una famiglia armoniosa e forte. Stando a Ed Owens, autore di After Elizabeth: Can the Monarchy Save Itself?, “Originariamente il regno di re Carlo III sarebbe stato basato sul suo supporto da parte dei suoi due fidati luogotenenti. – William e Harry. Ma quando tutto è andato così disastrosamente storto all’inizio del 2020 a causa della decisione di Harry e Meghan di lasciare la Gran Bretagna, ha davvero messo fine a quella visione della monarchia familiare”.

Spere 2 potrebbe provocare nuovi trambusti all’interno di Buckingham Palace, anche se Harry ha perso un po’ della sua credibilità. Ma il danno più grande lo farà a Meghan che si è già dissociata dal primo libro. Lei che vorrebbe tanto diventare l’imprenditrice d’America con una bella famiglia ricca e felice, si ritrova invischiata nei peggiori retroscena famigliari, che farebbero invidia agli sceneggiatori di Dallas e Beautiful.

Così fonti vicine alla coppia sostengono che se effettivamente Harry pubblicasse il seguito della sua autobiografia, Meghan è intenzionata a lasciarlo ed è pronta a firmare le carte del divorzio. Sarebbe meglio però che se ne faccia una ragione e metta una pietra sopra alla sua pseudo carriera a Hollywood, piuttosto che dire addio all’unica opportunità di contare qualcosa, separandosi dal suo Principe.

