Harry rischia il posto da 1 milione di sterline. “Ambiente tossico”

Harry è assunto per 1 milione di sterline l'anno in un'azienda che si occupa di salute mentale. E ora vogliono la sua testa

Fonte: Getty Images Harry

Harry rischia di perdere il posto di lavoro che gli assicura uno stipendio da un milione di sterline l’anno, circa 1.146.000 euro, presso la BetterUp, azienda che si occupa di salute mentale, dopo che i dipendenti si sono lamentati per l’ambiente tossico in cui si trovano a lavorare.

Harry rischia lo stipendio da 1 milione

Harry, suo malgrado, continua ad essere preso di mira da critiche e polemica, in qualsiasi ambito si muova. Anche le feste di Natale sono diventate un problema, non è chiaro se i Sussex sono stati invitati da Carlo, se accetteranno, se William e Kate Middleton tollereranno la loro presenza. Poi tutte le volte che Harry e Meghan si mostrano in pubblico commettono qualche errore che subito viene loro rinfacciato. In pochi in Gran Bretagna hanno digerito il fatto che il Principe emulasse sua nonna Elisabetta II, comportandosi da Re, durante la partita di hockey a Vancouver. E adesso spunta la questione della BetterUp.

Stando a quanto riporta l’Express, Harry fu assunto da questa società, che si occupa di salute mentale, come responsabile dell’impact officier. E gira voce che il suo stipendio si aggiri intorno a 1 milione di sterline l’anno, pari circa 1.146.000 euro. Come è noto, il Principe è sempre in prima linea nel sostenere iniziative e progetti sulla salute mentale, come d’altro canto William e Kate. Dunque, questo impiego era perfetto per lui: gli avrebbe fatto guadagnare moltissimi soldi nel portare avanti una questione che a lui sta molto a cuore.

Ma c’è un però… Infatti, sempre secondo l’Express, l’azienda non rispetterebbe quell’eticità di cui si fa promotrice. Dopo aver licenziato 100 dipendenti, sono scattate diverse denunce, soprattutto da parte degli ex lavoratori e lavoratrici che si sono lamentati dell’ambiente tossico in cui erano costretti a vivere. Quel bullismo contro il quale la società si batteva, pare venisse riproposto nei suoi uffici.

Perché vogliono licenziare Harry

“Bullismo, tossicità, ognuno per sé“, questa pare fosse l’atmosfera all’interno della BetterUp che di fronte a queste accuse si è vista screditata. Un ex dipendente ha perfino dichiarato: “È la peggiore azienda per cui abbia lavorato”.

Anche gli attuali dipendenti pare siano agitati per la situazione interna alla società e chiedono che i rami secchi vengano rimossi, compreso Harry e il suo lauto stipendio. Anche se quasi certamente il Principe non ha contribuito a creare tensioni negli uffici.

In ogni caso, è probabile che davanti alle ripetute richieste dei lavoratori, i vertici aziendali pensino a una riorganizzazione della quale è altamente possibile che Harry non faccia più parte. Al momento da parte del Duca del Sussex non ci sono commenti.