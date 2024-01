Harry, foto col falso Principe Mario-Max Schaumburg-Lippe: gaffe imperdonabile

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Harry

Harry ha perso ogni credibilità e la dignità con l’ultima imperdonabile gaffe. Infatti, si è prestato a fare una foto con Mario-Max Schaumburg-Lippe, noto per essere una specie di truffatore, infatti si spaccia per Principe ma non lo è.

Harry, la foto col falso Principe Mario-Max Schaumburg-Lippe

Harry pecca di ingenuità o è alla disperazione? È la domanda che tutti gli esperti reali britannici si sono fatti nel vedere il selfie del Duca del Sussex con Mario-Max Schaumburg-Lippe, sbandierata sulla pagina Instagram del falso Principe. Il fatto è accaduto durante il gala per la consegna dei premi Leggenda dell’Aviazione che si è svolta venerdì 19 gennaio a Beverly Hills.

Durante l’evento Harry ha ottenuto il prestigioso riconoscimento in quanto pilota durante la missione militare in Afghanistan. Durante la serata il Duca del Sussex si è prestato a una foto con il falso Principe Mario-Max Schaumburg-Lippe. Nello scatto i due si abbracciano e sorridono divertiti davanti all’obiettivo.

Una foto innocente se non fosse che ogni volta che Harry fa qualcosa, viene travolto dalle critiche. Gli esperti di teste coronate hanno giudicato l’immagine una caduta di stile da parte del secondogenito di Re Carlo che si sarebbe prestato a posare con un falso Principe, dunque un personaggio discutibile del jet set.

Harry, gaffe imbarazzante

l guru delle pubbliche relazioni Jack Izzard, CEO di Rhizome Media Group ha dichiarato a proposito di questo selfie: “Scattare questa foto è stato un vero pericolo per Harry. Questo ragazzo ha lo stesso diritto alla regalità dei falsi principi che ti mandano e-mail per chiederti di inviargli 10.000 sterline”.

E poi ha fatto notare che questa foto dimostra che “Il suo legame con la Famiglia Reale sta diventando sempre più debole. Permettersi di farsi fotografare con un finto Principe suggerisce che i suoi rapporti con la Famiglia Reale sono appesi a un filo. E questo non è bello”.

Izzard ha dato anche dei consigli ai pr di Harry e Meghan Markle. “Il suo team di pubbliche relazioni avrebbe dovuto avere un elenco dei partecipanti e assicurarsi che qualcuno lo avesse avvisato di stare alla larga da questo ‘falso principe'”.

Ha proseguito: “Come sa suo zio Andrea, una foto con la persona sbagliata può seguirti per sempre. Potrebbe non essere al suo stesso livello, ma è comunque imbarazzante”.

Chi è Mario-Max Schaumburg-Lippe

Mario-Max Schaumburg-Lippe rivendica il titolo di Principe da parte della madre adottiva che ha sposato il Principe Waldemar zu Schaumburg-Lippe, ma la famiglia di quest’ultimo accusa Mario-Max di essersi appropriato del titolo senza averne diritto.