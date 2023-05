GP, Charlene di Monaco torna in pubblico per lui: “Qui ho solo due amici”

Fonte: Getty Images Charlene, Letizia di Spagna, Rania: le altre bellezze all’Incoronazione di Carlo

Dopo l’incoronazione di Re Carlo, Charlene di Monaco si è ritirata a vita privata mentre suo marito Alberto ha portato avanti da solo l’agenda di Palazzo. Ma c’è un appuntamento che la Principessa non salterà per nulla al mondo, il Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo dove avrà modo di ritrovare uno dei suoi più grandi amici, il pilota della Ferrari Charles Leclerc.

Charlene di Monaco oppressa dai pettegolezzi

Charlene di Monaco è continuamente tormentata dal gossip. Le indiscrezioni, spesso false, su di lei sono aumentate esponenzialmente da quando è stata colpita da una grave infezione a naso, gola e orecchie che nel 2021 l’ha costretta all’isolamento per più di un anno, oltre a mettere seriamente a rischio la sua stessa vita.

E poi i continui rumors sulla presunta crisi con Alberto, più volte smentiti dal Principe stesso, seguiti dalle voci di una nuova gravidanza che però non trova alcuna conferma né ufficiale né ufficiosa. Recentemente le malelingue hanno messo alla gogna Charlene per il look, effettivamente poco riuscito, sfoggiato all’incoronazione di Carlo lo scorso 6 maggio. Proprio da quella data fatidica la Principessa è sparita dalle scene.

Sulla sua assenza sono state formulate diverse ipotesi, tra cui appunto la possibilità che aspetti un bambino. I suoi outfit hanno fatto spesso pensare che la Principessa volesse camuffare delle curve sospette. Anche se molto più probabilmente, la moglie di Alberto è ancora debilitata dalla malattia e, come ha spiegato lo stesso Principe, ha ancora bisogno di lunghi periodi di riposo tra un evento e un altro.

In ogni caso, Charlene sarà presente al Gran Premio di Montecarlo che si terrà il prossimo 28 maggio. La Principessa è particolarmente appassionata di F1 e non è un caso che tra le prime uscite pubbliche del 2022, dopo la lunga convalescenza, c’era proprio questo appuntamento.

Charlene di Monaco, l’amicizia con Charles Leclerc

Tra l’altro, la moglie di Alberto è molto amica di Charles Leclerc e in più occasioni è scesa in pista per fare il tifo per lui, non nascondendo il suo affetto con abbracci e baci davanti a tutti. D’altro canto, sono poche le persone su cui può contare a Montecarlo. Tempo fa in un’intervista al magazine sudafricano You confessò che nel Principato ha “solo due amici”. Non ha specificato di chi si tratti ma possiamo immaginare che uno di questi sia proprio il pilota della Ferrari e l’altra probabilmente è Melanie-Antoinette Costello de Massy, cugina di Alberto e suo braccio destro.

Per il resto è vuoto totale. Non è riuscita a legare nemmeno con le cognate, Carolina e Stéphanie di Monaco, anche se recentemente i rapporti sono migliorati con sua nipote Charlotte Casiraghi. Infondo sempre nella stessa intervista, la Principessa ha raccontato di aver vissuto momenti molto difficili a Montecarlo. Anche se adesso le cose sembrano essere migliorate.

Dunque quasi certamente per GP Charlene sarà in tribuna d’onore con suo marito e con i gemelli Jacques e Gabriella che hanno già assistito in passato alla gara automobilistica. Ci aspettiamo di vederla indossare un outfit firmato Akris che la riabiliti del tutto come icona di stile, dopo l’errore di Londra.