Una vita per il bene: la Duchessa di Baviera aveva speso la vita per i più deboli. Si è spesa per oltre 30 anni come madrina Società bavarese per la sclerosi multipla

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IPA Elizabeth Douglas, la Duchessa di Baviera

Le mancavano poche settimane per festeggiare il compleanno, come sempre nella notte di San Silvestro. Elizabeth Douglas, Duchessa in Baviera, si è spenta sabato 21 novembre 2026 a Schloss Wildenwart, la residenza nel Chiemgau dove viveva con il marito da oltre quarant’anni. Aveva 85 anni e nelle ultime ore l’hanno vegliata i suoi cari.

L’annuncio è arrivato da Franz, fratello maggiore del marito e capo della dinastia Wittelsbach, attraverso i profili Instagram della Casa Reale bavarese. In poche righe, misurate e intense ha scritto che tutti i parenti la salutano per sempre con amore e gratitudine. Sulle cause della scomparsa è stato mantenuto il massimo riserbo.

Chi era Elizabeth Douglas, dalla Svezia alla Famiglia Reale bavarese

Venuta al mondo a Stoccolma l’ultimo giorno del 1940, la Contessa Elizabeth trascorre l’infanzia nella tenuta di Stjärnorp, nell’Östergötland. Il papà, Carl Ludvig Douglas, è un diplomatico; il nonno Archibald ha guidato l’esercito svedese. Un Casato dalle antiche radici scozzesi e dalle parentele illustri: la sorella minore Rosita, sposando John Spencer-Churchill, diventerà Duchessa di Marlborough e padrona di casa a Blenheim Palace.

Nel gennaio 1967 pronuncia il suo sì al Principe Max nella cappella di corte della Residenz di Monaco. Lo sposo, adottato due anni prima da un lontano parente, porta il nome di Herzog in Bayern: da qui quel titolo preciso fino alla preposizione, Duchessa in Baviera. Insieme a Max Emanuel, oggi 89enne e indicato come possibile futuro capo del casato, ha condiviso quasi sessant’anni di vita.

Dalla coppia arrivano cinque bambine: Sophie, Marie-Caroline, Helene, Elisabeth e Maria Anna. La primogenita è oggi Sophie del Liechtenstein, Principessa ereditaria e sposa dal 1993 del Principe Alois. Grazie a lei Elizabeth era nonna di Joseph Wenzel, destinato un giorno al trono di Vaduz. Una chicca per chi ama la storia: nella linea di successione giacobita, che guarda ancora agli Stuart, Sophie viene subito dopo il padre. Casa, per la coppia, era Wildenwart, la stessa dimora dove nel 1919 si spense Maria Teresa, ultima regina di Baviera.

Duchessa Elizabeth e la sclerosi multipla: tre decenni al fianco dei malati

Tra le signore di rango più alto della dinastia, Elizabeth era Gran Maestra di diversi ordini cavallereschi del Casato e affrontava gli impegni ufficiali con un’eleganza sobria e giovialissima. Il suo cuore batteva soprattutto per una causa precisa. Per più di tre decenni è stata la patrona della sezione bavarese della Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, l’associazione che in Germania affianca pazienti e famiglie nella vita di ogni giorno con la sclerosi multipla.

Parliamo di una malattia neurologica cronica che spesso compare tra i venti e i quarant’anni, colpisce più le donne degli uomini e chiede ascolto, informazione e Reti di sostegno concrete. Coltivava anche un amore sincero per le tradizioni popolari bavaresi, che sosteneva volentieri. Lei, cresciuta sotto il cielo svedese, era diventata bavarese fino in fondo.

Ora il dolore stringe Max, le sue ragazze e i tanti nipoti. Se ne va una signora d’altri tempi, che aveva speso il proprio nome per tendere la mano a chi ne aveva bisogno. Le dolci colline del Chiemgau custodiranno per sempre il suo ricordo.