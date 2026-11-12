Cinque anni di storia segreta e uno scandalo evitato, la Principessa del Liechtenstein si è sposata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Maria Immaculata del Liechtenstein

Il matrimonio di Maria Immaculata del Liechtenstein è passato quasi inosservato, malgrado lo sfarzo da Royal Wedding. Non sono mancati strascico e tiara con diamanti e un abito da sposa pomposo quanto basta. Ma a rendere queste nozze davvero speciali è la storia di un amore segreto, rivelato solo dopo il fatidico sì.

Maria Immaculata del Liechtenstein, storia d’amore segreta

La Principessa Maria Immaculata del Liechtenstein ha tenuta nascosta per cinque anni la sua storia d’amore, coronata col matrimonio regale il 31 ottobre scorso. Per evitare di finire sotto i riflettori e rischiare di rovinare tutto, gli sposi hanno preferito tenere segreta la relazione, anche perché entrambi sono imparentati con alcune delle famiglie nobiliari più antiche d’Europa.

L’uomo che ha sposato Maria Immaculata è Zurab Dzidzjguri, un cantante lirico georgiano. I dettagli della loro relazione sono emersi sono dopo il matrimonio.

Maria Immaculata del Liechtenstein e Zurab Dzidzjguri, il matrimonio sfarzoso a Vienna

Maria Immaculata del Liechtenstein e Zurab Dzidzjguri si sono sposati a Vienna il 31 ottobre con una cerimonia ortodossa.

La Principessa indossava un abito in raso bianco con gonna a strascico bombata e corpetto decorato da un bordo di pizzo di cui erano fatte anche le maniche Portava una preziosa tiara in diamanti da cui scendeva un lungo velo. Si tratta della famosa tiara Pavone, creata nel 1926 e originariamente appartenuta alla casata principesca di Thurn und Taxis, la famiglia di sua nonna paterna. Come bouquet ha scelto delle orchidee bianche, disposte a cascata. Lo sposo invece sopra una lunga camicia bianca indossava la čokha, la tipica casacca georgiana.

Tra i dettagli romantici della giornata spiccano un’elaborata torta nuziale a quattro piani, una carrozza trainata da cavalli e il passaggio degli sposi sotto le spade all’uscita dalla chiesa.

Cinque anni di amore segreto

La loro storia d’amore è iniziata nel 2021 a Tbilisi, dove Maria Immaculata ha incontrato Zurab durante una visita in Georgia. La loro amicizia si è gradualmente trasformata in una relazione sentimentale, ma la coppia ha scelto di mantenere la propria storia lontana dai riflettori.

Secondo quanto affermato dalla sorella dello sposo, la principessa Kristine, il fidanzamento non è stato annunciato a causa delle regole dinastiche della Casa del Liechtenstein. Prima che il matrimonio potesse essere approvato, Zurab ha dovuto incontrare di persona il capo della famiglia principesca, il Principe Hans-Adam II, che ha dato il suo consenso solo nell’agosto 2026. Motivo per cui hanno tenuta segreta la relazione per evitare possibili scandali e fraintendimenti.

“La nostra relazione si è sviluppata in modo naturale e mi sento semplicemente a mio agio quando sono con lui. Amiamo le conversazioni interessanti e viaggiare, condividiamo gli stessi valori e, naturalmente, la passione per la musica classica”: ha raccontato Maria Immacolata in un’intervista.

Maria Immaculata, chi è la Principessa del Liechtenstein

Nata a Vienna il 15 dicembre 1991, la Principessa Maria Immaculata è la figlia del Principe Gundakar del Liechtenstein e della Principessa Marie d’Orléans, che appartiene alla famiglia reale francese.

Suo marito Zurab Dzidzjguri è il fratello della Principessa Kristine de Bagration-Mukhrani, che ha legami con la dinastia principesca georgiana.