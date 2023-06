Alexandre, le tenerissime foto del royal baby senza Regno

Fonte: IPA Foto del royal baby di Russia, l'ultimo Romanov, il principe Alexandre

Quando si parla di Royal Family il pensiero va immediatamente al Regno Unito. Ci si immaginano i volti di William e Kate, ad esempio, le polemiche legate a Re Carlo e alla Regina Camilla o anche ai “fuggiaschi” Harry e Meghan Markle.

Le foto pubblicate del piccolo Principe Alexandre Georgievitch Romanov di Russia, però, oltre a commuovere ci offrono una differente prospettiva. Chi sono i genitori di questo splendido royal baby e perché la loro è una storia molto particolare.

Chi è il Principe Alexandre

Nato nel 2022, il Principe Alexandre Georgievitch Romanov è il figlio del Gran Duca George Mikhailovich Romanov e della Principessa Rebecca Bettarini. Un matrimonio, il loro, che ha unito Italia e Russia.

Lei è infatti la figlia di Roberto Bettarini, ex ambasciatore italiano in Belgio. La coppia si è conosciuta nel 2011 nel corso di un ricevimento presso l’ambasciata francese a Bruxelles. Da allora non si sono più lasciati.

Fonte: IPA

La Russia è ormai casa per Rebecca, che dopo l’Università in Italia è diventata manager di un’azienda nostrana che opera nel territorio russo. Oggi vive a Mosca con suo marito e insieme hanno fondato una società di consulenza.

Dire che si sia integrata è poco, considerando come presieda anche la Russian Imperial Foundation. Ha oggi 41 anni e oltre a crearsi una splendida famiglia, ha anche coronato un altro sogno, quello di diventare una scrittrice. Ha infatti pubblicato alcuni romanzi spy, utilizzando il nome d’arte di Georgina Perosch. A dire il vero, però, non utilizza più neanche il nome di Rebecca. Si è infatti convertita alla fede ortodossa, accogliendo ufficialmente il nome di Principessa Victoria Romanovna. Un passo decisivo per poter sposare il Gran Duca di Russia in una delle chiese più importanti di San Pietroburgo, la Cattedrale di Sant’Isacco.

Fonte: IPA

Nel parlare del suo sposo, divenuto tale nel 2021, abbiamo citato un cognome che in tanti conosceranno: Romanov. Si tratta, infatti, di un discendente diretto della famiglia dello Zar Nicola II, trucidato dopo la Rivoluzione di Ottobre. Ma le cose stanno realmente così? Non mancano dubbi in merito, dei quali parleremo tra poco. Nel frattempo come non innamorarsi del piccolo Alexandre, immortalato in numerose foto insieme alla sua famiglia ad Hammamet, in Tunisia.

Gli ultimi Romanov

Si è parlato dell’unione tra Rebecca Bettarini e George Mikhailovic come del matrimonio del secolo. Impensabile, infatti, non lasciarsi trasportare dal romanticismo quando vengono annunciate le prime nozze dei Romanov sul suolo russo dopo 104 anni dall’ultima volta.

Chiunque abbia studiato la loro drammatica storia o, diciamoci la verità, visto Anastasia, avrà di certo sentito una stretta al cuore. Per questo vedere il royal baby Alexandre, ovviamente senza un Regno, è qualcosa di commovente.

Fonte: IPA

Quali sono però i dubbi sulla discendenza di suo padre George? La dinastia dei Romanov ufficiale si è conclusa del tutto nel 2007 con la morte della Principessa Caterina Ioannovna, pronipote dell’Imperatore Nicola I.

La sua discendenza era indiscussa e oggi pare non vi siano linee ufficialmente riconosciute, come riportato da Russia Beyond. George ha ricevuto la cittadinanza russa nel 1991 e il suo cognome prima d’allora era Hohenzollern, discendente della casa dinastica di Prussia, figlio del Principe Francesco Guglielmo di Prussia.

Fonte: IPA

L’autoproclamazione a erede al trono Romanov giunge dal fatto che sua madre, Maria Vladimirovna, è la nipote del Granduca Kirill Vladimirovich, cugino di Nicola II. Sette anni dopo la caduta della monarchia, quest’ultimo si dichiarò Imperatore. Rivendicazione ampiamente contestata dai discendenti superstiti dei Romanov del tempo. Nonostante ciò, suo figlio Vladimir usò il titolo di Sua Altezza Imperiale il Granduca, considerandosi capo della casata e tramandando ai suoi eredi.