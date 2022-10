Rebecca Bettarini e il Granduca George Romanov sono genitori: è nato Alexander

Fonte: Getty Images Chi è Rebecca Bettarini che ha sposato l’ultimo Romanov: foto delle nozze

A poco più di un anno dal loro matrimonio, Rebecca Bettarini e il Granduca George Romanov sono diventati genitori per la prima volta. A darne l’annuncio, proprio come era stato per la gravidanza, la Casa Imperiale russa con un comunicato ufficiale: la Principessa Victoria – il titolo che ha assunto dopo le nozze la Bettarini dopo le nozze – ha dato alla luce il Principe Alexander.

Rebecca Bettarini e il Granduca George genitori: è nato il Principe Alexander

Dopo le nozze da favola a San Pietroburgo dello scorso anno con il Granduca George Romanov, Sua Altezza la Principessa Victoria è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato, proprio come quello della gravidanza, dai profili social ufficiali dei Romanov, che hanno comunicato la nascita del piccolo erede della dinastia russa.

Il principino, venuto alla luce il 21 ottobre, ha preso il nome di Alexander, in onore, come si legge sul comunicato ufficiale “del Santo Beato Granduca Alexander Nevsky”. Nella nota la Granduchessa Maria, nonna del bambino e capo della Casa Imperiale Russa ha nominato il nipotino Sua Altezza Serenissima Principe Alexander Georgievich: “Il 21 ottobre 2022, Nostra nuora, Sua Altezza Serenissima la Principessa Victoria Romanovna, moglie di Nostro figlio ed erede di Sua Altezza Imperiale il Sovrano Tsesarevich e Granduca Georgy Mikhailovich, è stata sollevata dal suo fardello con la nascita di Nostro nipote. Accettando la nascita come un nuovo segno della grazia di Dio, chiedo a tutti i connazionali di rivolgere calde preghiere all’Onnipotente per la felice crescita e prosperità del neonato”.

Si tratta di un vero e proprio evento per la Famiglia imperiale russa, perché è la prima nascita di un Romanov in patria dopo la Rivoluzione del 1917.

Rebecca Bettarini e George Romanov, le tappe del loro amore

Il Granduca Geoge Romanov e Rebecca Bettarini si sono conosciuti da ragazzi, ma hanno iniziato a frequentarsi una decina di anni fa, dopo essersi rivisti a un evento presso l’ambasciata francese a Bruxelles, quando entrambi lavoravano nella capitale europea.

Pare che il Granduca abbia chiesto alla scrittrice, figlia dell’ambasciatore italiano Roberto Bettarini, di aiutarlo a dare vita la sua fondazione in Russia: col passare dei mesi quella che era una bella amicizia si è trasformata in una storia d’amore da favola.

Dopo aver vissuto sei anni a Bruxelles, la coppia si è trasferita a Mosca, dove entrambi lavorano nel settore filantropico. Poi, nell’agosto del 2020, è arrivata la proposta di matrimonio: il Granduca ha chiesto alla sua Rebecca di sposarlo con un anello di famiglia, un prezioso gioiello con un rubino cabochon, simbolo di amore, passione e nobiltà, e due diamanti, che rappresentano la purezza e la forza dei tuoi sentimenti.

Circa un anno dopo, nell’ottobre del 2021, i due hanno pronunciato il fatidico Sì nella splendida cornice della Cattedrale di Sant’Isacco, a San Pietroburgo. Rebecca Bettarini si è convertita alla fede ortodossa e dopo le nozze ha preso il nome di Victoria Romanovna. Bellissima nel suo abito bianco in raso, la Principessa ha indossato un diadema di diamanti disegnato da Chaumet, il gioielliere ufficiale dell’Imperatrice Giuseppina e di Napoleone.

Poi lo scorso maggio è arrivata la splendida notizia: il Granduca George Romanov e la Principessa Victoria hanno annunciato l’arrivo di un piccolo erede, coronando il loro sogno d’amore.