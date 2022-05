Rebecca Bettarini è incinta: l’annuncio su Instagram di Casa Romanov

Chi è Rebecca Bettarini che ha sposato l’ultimo Romanov: foto delle nozze

Rebecca Bettarini è incinta e ad annunciarlo, con tanto di gran comunicato su carta intestata, è stata la Casa Imperiale russa. La nozze con il Granduca George Romanov tenutesi lo scorso ottobre a San Pietroburgo sono state un evento sontuoso e anche importante, dato che non si celebravano matrimoni dei membri della Casa Imperiale in Russia da più di un secolo. La Principessa Victoria (titolo e nome che ha assunto dopo le nozze) è al settimo cielo e si prepara a donare al mondo l’ultimo erede dei Romanov.

Rebecca Bettarini in dolce attesa, l’annuncio

A meno di un anno dalle sontuose nozze a San Pietroburgo con il Granduca George Romanov, Sua Altezza la Principessa Victoria è in dolce attesa del primo figlio della coppia, nonché erede della Casa Imperiale russa. L’annuncio è giunto direttamente dai profili social ufficiali dei Romanov, dove il messaggio è stato condiviso in russo, inglese, francese e persino in italiano, lingua madre della figlia dell’ex ambasciatore italiano in Belgio, Roberto Bettarini:

Sua Altezza Imperiale il Granduca George e Sua Altezza Serenissima la Principessa Victoria, sono lieti di annunciare che la Principessa è in dolce attesa. La nascita è prevista nel corso del prossimo autunno. Sua Altezza Imperiale la Granduchessa Maria, Capo della Casa Imperiale di Russia, ha appreso questa notizia con grande gioia e gratitudine verso Dio. La Principessa gode di un ottimo stato di salute e per il momento non intende annullare o posticipare gli impegni in corso, riservandosi di limitarne l’accettazione nel prossimo futuro.

Una favola moderna, se così si può definire, che vede il coronamento di un sogno d’amore. Dopo le nozze la famiglia si allarga e l’ultimo “zar” di Russia si prepara ad accogliere il suo erede.

Rebecca Bettarini e George Romanov, nozze da sogno

Rebecca “Victoria” Bettarini Romanovna e George Mikhailovic Romanov hanno pronunciato il fatidico Sì lo scorso ottobre, nella splendida cornice della Cattedrale di Sant’Isacco, a San Pietroburgo. Un evento che ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo e non solo per via della ricchezza e sontuosità degne di un Royal Wedding: si è trattato, infatti, del primo matrimonio di un membro di Casa Romanov celebrato in territorio russo da più di un secolo.

Alle nozze degli “zar” c’erano tantissimi Reali, prima fra tutte la Granduchessa Maria Vladimirovna Romanovna, madre dello sposo nonché autoproclamata erede al trono imperiale di Russia. Ma a colpire senza dubbio è stata la bellezza dell’abito indossato dalla Bettarini: uno splendido abito di raso bianco con collo alto, maniche lunghe e una gonna svolazzante, impreziosito da un diadema di diamanti scintillanti disegnato da Chaumet, il gioielliere ufficiale dell’Imperatrice Giuseppina e di Napoleone.

George Romanov e la “parentela” con la Regina Elisabetta

Rebecca (o meglio, Victoria) e George sono una coppia blasonata piuttosto atipica. Lei è figlia dell’ex ambasciatore italiano in Belgio, presiede una società di consulenza da lei fondata, dirige i lavori della Russian Imperial Foundation, raccogliendo fondi a scopo umanitario e inoltre è autrice di libri gialli e spy stories.

Il Granduca, invece, si è laureato a Oxford e poi ha vissuto per tantissimi anni in Francia e, tra le varie cose, ha lavorato per il gigante minerario russo Norilsk Nickel. E poi ha una serie di legami di parentela con le principali Case Reali d’Europa: lontanamente imparentato con la Royal Family (sì, con la Regina Elisabetta), è il trisavolo dell’ultimo zar Nicola II di Russia, cugino di Re Giorgio V e di Alessandra Fedorovna, che era la nipote della regina Vittoria. È anche figlioccio del Re Juan Carlos e della Regina Sofia di Spagna, del Re Costantino di Grecia e del Re Simeone di Bulgaria. Non manca proprio nessuno, insomma.

La pericolosa vicinanza con Vladimir Putin

Sullo sfondo del dolcissimo e lietissimo annuncio della gravidanza di Rebecca Bettarini, però, si staglia un’ombra. Quella che fa emergere dalle ultime dichiarazioni degli “zar” una pericolosa vicinanza con Vladimir Putin, Presidente russo nonché fautore dell’ultima terribile guerra scoppiata in Ucraina, dove tantissimi (soprattutto civili) hanno perso e continuano a perdere la vita.

E sono state proprio le parole della Principessa, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, a scatenare le polemiche. “Chiamarlo zar è una semplificazione che piace all’estero – ha dichiarato in quell’occasione -, ma Putin non è un nuovo zar… Semmai un grande presidente, ha fatto un lavoro magnifico e gli auguriamo di continuare a farlo“.