Charlotte Casiraghi e Pauline Ducruet, le cugine del Principato che non appaiono mai insieme

Belle, anzi bellissime: una è la musa di vari stilisti (da Chanel a Dior), l’altra ha la propria casa di moda di successo, sono cugine, e sono tra le più amate del Principato di Monaco. Eppure, secondo indiscrezioni, non avrebbero alcun rapporto, tanto da non essere mai state fotografate insieme. Parliamo di Charlotte Casiraghi e Pauline Ducruet, che, come le rispettive madri, Carolina e Stephanie, pare abbiano un rapporto difficile, quasi inesistente. Sarà vero? Chissà, eppure il fatto che le due non abbiano mai posato una accanto all’altra (ad eccezione di un’unica occasione), non fa che alimentare il gossip.

Pauline Ducruet snobba Charlotte Casiraghi sui social? Niente foto insieme

Cugine rivali, o almeno così le vorrebbe la stampa francese. Charlotte Casiraghi e Pauline Ducruet, figlie di Carolina di Hannover e Stephanie di Monaco, sono due dei volti più amati nel Principato di Monaco, specie dai giovanissimi, eppure non appaiono mai insieme. Secondo indiscrezioni le due ragazze non sarebbero così unite, tanto che Pauline, attivissima sui social, non posta mai una foto in sua compagnia. Presenza fissa al suo fianco, oltre alla sorella minore Camille Gottlieb, un’altra cugina Jazmin Grace Grimaldi, la figlia maggiore del Principe Alberto.

Perché, dunque, nessuna foto con Charlotte? In tanti si sono domandati questo, notando come le due non partecipino mai agli stessi eventi: Pauline e i suoi fratelli, infatti, non presenziano mai neanche al Ballo della Rosa, ed è subito esploso il gossip: tra le due non scorre buon sangue? Si tratta di una teoria plausibile, anche nelle cerimonie ufficiali del Principato, come la Festa Nazionale, Pauline e Charlotte non sembrano mai scambiarsi una parola, così come Stephanie e Carolina, tra le quali il rapporto è difficile ormai da molti anni. Sarà questo a dividerle, o c’è altro?

La presunta gelosia di Charlotte Casiraghi verso Pauline Ducruet

Se scaviamo negli archivi, c’è solo una occasione, in oltre trent’anni di vita pubblica, che le due appaiono fianco a fianco. Era il 2019 quando Pauline Ducruet lanciava la sua linea di moda, Alter Designs, a Parigi, e a sostenerla c’era anche Charlotte Casiraghi. Questa occasione potrebbe dissipare ogni dubbio e ogni gossip, ma secondo i bene informati questo potrebbe essere stato proprio l’ultimo tassello di questa inimicizia tra le due.

Charlotte Casiraghi sarebbe gelosa del successo di sua cugina che, immediatamente, è diventata gettonatissima sui giornali, alle sfilate e agli eventi di ogni genere. Una Principessa (anche se nessuna delle due ha un titolo) oscura l’altra, e scatta la rivalità. Dopo il 2019, infatti, non le abbiamo mai più viste insieme, e sono aumentati in maniera esponenziale i selfie con Jazmin Grace che, da outsider, è diventata vera protagonista a Monaco. Qualcuno sostiene che non sia così, e che l’apparente freddezza sia dovuta alla riservatezza di Charlotte, che non usa i social. E quindi perché anche nelle riunioni di famiglia tra loro c’è un totale distacco?

La Casiraghi teme davvero la Ducruet, anche se la sua vita è ormai a Parigi e nel mondo del cinema al fianco del marito Dimitri Rassam? Nel 2024 potremo assistere, con grande probabilità, alle nozze di Pauline con il compagno, l’imprenditore immobiliare Maxime Giaccardi, e sarà l’occasione giusta per saperne di più, visto che di quelle di Charlotte non abbiamo potuto vedere altro che un paio di scatti di coppia.