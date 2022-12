Charlene di Monaco, il retroscena sul loro primo incontro che ha previsto il futuro

Fonte: IPA Charlene di Monaco cede ad Alberto. È gelo con Charlotte Casiraghi

La tormentata storia d’amore tra Charlene di Monaco e il Principe Alberto diventa un documentario, in onda sulla tv francese a gennaio. Tra i vari retroscena inediti si parlerà di un dettaglio che lasciò a bocca aperta il fratello di Carolina e Stephanie durante il suo primo incontro con l’allora nuotatrice. Si arriverà sino ai giorni d’oggi, tra presunte crisi che sembrano non intaccare la favola della coppia più amata del Principato.

Alberto e Charlene, quel primo incontro inaspettato

Tutti conosciamo gli ultimi avvenimenti della coppia Reale del Principato di Monaco, e in molti in questi mesi si sono appassionati sempre più alla Principessa Charlene, dopo la triste vicenda della malattia. Ora che la moglie di Alberto sembra tornata in splendida forma, il gossip è ripartito con il “toto crisi” o le voci su una presunta gravidanza.

E se i due Reali sembrano felici e sereni e lontani da ogni indiscrezione, ci penserà un nuovo documentario, in onda sull’emittente francese W9 il prossimo 3 gennaio, a buttare benzina sul fuoco.

Albert et Charlene de Monaco, un couple dans la tourmente, letteralmente “una coppia in subbuglio”, esplorerà la nascita, l’evoluzione e gli ultimi mesi di una coppia amatissima dai sudditi e dai social, ma sempre al centro di gossip, quasi ogni volta infondati. Sembra che la stampa proprio non ce la faccia a vederli felici, e anche questo documentario non autorizzato scaverà più a fondo possibile.

Si parte proprio dal primo incontro tra i due, con interviste esclusive agli ex compagni di squadra della nuotatrice, che svelano come andarono veramente le cose. Infatti, ci fu un dettaglio che fece subito perdere la testa ad Alberto, e forse capire che si trattava della donna della sua vita.

Nel 2000, ben ventidue anni fa, gli sguardi di Alberto e Charlene si incrociarono per la prima volta. L’intera squadra di nuoto era stata invitata a Palazzo e, raccontano gli sportivi, Charlene si comportò diversamente dagli altri: “Ciò che attrasse particolarmente il Principe fu che Charlene lo trattava da pari a pari. Tutti volevano fare colpo su di lui, fare una foto insieme, ma Charlene era tranquilla, a suo agio, non cercava di farsi notare”.

Chi la conosce spiega anche che, a quell’epoca, Charlene era concentrata sullo sport, e non cercava una relazione: “Non voleva necessariamente incontrare qualcuno in quel momento”. Fu proprio questo che colpì Alberto, la sua spontaneità, il suo trattarlo come un uomo comune. Fu lui, infatti, a cercare lei, e a invitarla, quella sera stessa.

Trascorsero insieme tutta la notte, a cena e poi via in Rolls-Royce, per le strade deserte di Monaco a bere champagne. Un’eccezione, che il suo allenatore le volle concedere solo per la circostanza davvero particolare e il cavaliere d’eccezione, visto che, per prassi sportiva, la squadra sarebbe dovuta restare in hotel e andare a letto presto.

Nonostante questa magica serata, Charlene Wittstock e Alberto di Monaco non ebbero più contatti per cinque anni, una notte magica che non ebbe un seguito finché le loro strade non si incrociarono di nuovo.

L’amore tra alti e bassi dei Principi di Monaco

Da quanto raccontato nel documentario, si capisce anche perché la Principessa sia amata da tutti, e non cerchi mai di primeggiare, danneggiata in questo da Carolina, sempre pronta a rubarle la scena.

Quel primo incontro aveva previsto il futuro: ben cinque anni dopo, nel 2005, dopo la scomparsa del Principe Ranieri, Alberto e Charlene si sono rivisti e innamorati, mantenendo a lungo il totale riserbo su questa relazione, tenuta lontana dai riflettori sino a quando è stato possibile. Nel 2011 la coppia è convolata a nozze, non senza problemi: si dice che lei all’ultimo avesse deciso di non volerlo sposare più, dopo aver scoperto un tradimento. Infatti, il Principe è stato a lungo protagonista dei rotocalchi rosa, tra due figli illegittimi e innumerevoli flirt e amanti, ma sembra aver messo la testa a posto dopo le nozze, e ora non ha occhi che per la sua Charlene.

La coppia ha accolto i gemellini Jacques e Gabriella nel 2014, coronando il loro sogno d’amore.