“Charlene di Monaco incinta”, spunta la cartolina di Natale che rivela tutto

Charlene di Monaco è davvero incinta? Questa è la domanda cui tutti cercano una risposta. E intanto su Instagram compare la cartolina di Natale con Alberto e i figli Jacques e Gabriella. Ma il Palazzo per il momento tace.

Charlene di Monaco, spunta la cartolina di Natale con Alberto e i figli

A dare un’anticipazione della cartolina di Natale di Charlene di Monaco e suo marito Alberto è un profilo Instagram non ufficiale che segue tutte le attività del Principe. Il Palazzo monegasco sceglie un’immagine decisamente natalizia, andando contro corrente rispetto alle altre Famiglie Reali. Kate Middleton e William infatti hanno optato per uno scatto realizzato la scorsa estate coi tre figli, Carlo e Camilla invece hanno scelto una foto realizzata pochi giorni prima della morte di Elisabetta II. E infine Letizia e Felipe di Spagna hanno dato spazio alle figlie, Leonor e Sofia.

Charlene e Alberto hanno preferito un’immagine decisamente più tradizionale. I Principi posano in piedi accanto all’albero di Natale decorato con palline d’oro e verdi, anche il camino è ornato da una ghirlanda. Davanti a loro ci sono i figli Jacques e Gabriella. Tutti e quattro sono in abito da sera.

Alberto indossa un completo blu con cravatta, suo figlio ed erede al trono è in giacca e pantaloni e camicia bianca. Charlene indossa un lungo abito da sera, in tulle verde scuro con scollatura profonda a V, impreziosita da una lunga collana in oro doppia. Mentre la piccola Gabriella è elegantissima con un grazioso abito rosa e sandaletti d’oro. La bimba posa una mano su quelle del fratello, mentre suo papà la tiene affettuosamente per una spalla e mamma Charlene sembra proteggere Jacques.

Charlene di Monaco e le indiscrezioni sulla gravidanza

La posizione tenuta dalla Principessa nella foto di Natale suggerisce che voglia nascondere le presunte forme sospette di una gravidanza, dato che suo figlio le copre perfettamente la pancia e i fianchi.

D’altro canto, la posa è molto studiata e poco spontanea, da ritratto ufficiale. Questo contribuisce a rendere un po’ fredda la cartolina di Natale che manca di spontaneità. Ma abbiamo visto nelle recenti uscite proprio in concomitanza con gli eventi legati alle Feste che Charlene e Alberto sono in perfetta armonia, quasi in uno stato idilliaco, tanto che il Principe non ha esitato a baciare la moglie in pubblico.

Questa ritrovata sintonia ha alimentato le indiscrezioni su una seconda gravidanza di Charlene. Sono stati raccolti numerosi indizi come le mani che continuamente la Principessa mette sulla pancia quasi a proteggerla.

I Principi, che hanno entrambi rilasciato separatamente delle interviste, non hanno mai accennato alla possibilità di un terzo bebè. Ma si sono dilungati sui figli Jacques e Gabriella, su come vengono educati per prepararli ai loro doveri monastici, su come Charlene adori condividere con loro gli eventi ufficiali. Ma nemmeno un accenno alla gravidanza.

Anche se in molti vorrebbero vedere tra le braccia dell’ex nuotatrice un neonato, al momento non ci sono notizie ufficiali. Le dichiarazioni di Alberto che mantengono viva la speranza riguardano le condizioni di salute di Charlene che finalmente, dopo la lunga malattia, sembra essersi ripresa e stare decisamente meglio. Ma la cartolina di Natale ci suggerisce che difficilmente la Principessa è incinta, anche se l’idea di allargare la famiglia non è mai stata smentita dai diretti interessati.