Charlene di Monaco, statuaria in bianco: Alberto la trova irresistibile

Fonte: Getty Images Alberto e Charlene di Monaco

Charlene di Monaco si presenta nuovamente in pubblico con suo marito Alberto e lascia letteralmente senza fiato anche lui, rapito dalla sua bellezza statuaria ed eterea. Tutto merito del magnifico abito bianco, monospalla, che la rende divina.

Charlene di Monaco abbandona finalmente il nero con cui l’abbiamo vista nelle ultime occasioni pubbliche. Il colore a lutto è stato indossato ovviamente ai funerali della Regina Elisabetta come richiesto dal protocollo, ma anche per l’inaugurazione della boutique di lusso a Montecarlo dove, accanto all’avventuriero Mike Horn, ha osato con una camicia trasparente.

Charlene di Monaco, statuaria e divina in bianco

Adesso la Principessa cambia decisamente genere e dal nero passa all’estremo opposto, il bianco. Charlene indossa uno dei suoi cavalli di battaglia, l’abito monospalla. È un modello a lei congeniale perché esalta il suo fisico muscoloso e statuario, da ex nuotatrice, senza togliere nulla alla sua femminilità.

In particolare, l’abito scelto da Charlene questa volta è firmato Halston. Si tratta di un lungo vestito bianco, con drappeggi, monospalla che si completa con un ampia manica lunga. La Principessa sembra una dea antica, ma c’è chi la paragona a una sposa, come l’Express. E se è tale, con Alberto forma la coppia perfetta, anche perché il Principe indossa un’elegante giacca bianca perfettamente coordinata al look della sua dolce metà.

Charlene di Monaco, chi è Halston

D’altro canto, Halston è una garanzia in fatto di eleganza e raffinatezza. Il brand è stato fondato da Roy Halston Frowick, noto appunto come Halston. Specializzato nella creazione di cappelli, suo è quello indossato da Jackie Kennedy all’inaugurazione della presidenza del marito, John F. Kennedy, per poi ampliare la linea di produzione. Negli anni Settanta il brand raggiunge l’apice. Tra le altre, ha sfilato per lui anche Anjelica Huston. Negli anni Ottanta per una serie di operazioni finanziare sbagliate, Halston è costretto a cedere l’azienda e viene estromesso. Lui muore nel 1990, ma il suo marchio gli sopravvive.

Charlene di Monaco strega Alberto

Oggi è scelto da Principesse come Charlene che l’ha voluto indossare a una serata di gala. E non ha avuto la necessità di aggiungere altro, nessun accessorio o gioiello importante, poiché il vestito si completa da sé e lei è semplicemente magnifica, tanto che Alberto ne è rimasto sedotto: sorride e cinge la vita della moglie col braccio per la foto ufficiale.

La coppia ha partecipato all’evento organizzato dalla Associazione MonAsia ESG Monaco che si occupa di curare e proteggere l’ambiente. È la prima uscita pubblica che fanno insieme dopo i funerali di Elisabetta II. Si mormorava che questa separazione momentanea era dovuta alle esigenze di cura della Principessa non ancora del tutto ripresasi dalla grave infezione che l’ha colpita lo scorso novembre.

Ma l’attenzione per l’ambiente li ha di nuovo riuniti e sul profilo Instagram della Associazione è comparso un messaggio speciale di ringraziamento: “Non ereditiamo la Terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli”, ha dichiarato Antoine de Saint-Exupéry citato nel post, e l’associazione allerta sulla situazione: “abbiamo ancora la possibilità di cambiare tutto e trovare una soluzione alla crisi climatica se agiamo collettivamente con l’intenzione di creare un futuro migliore e più verde. La Fondazione Principe Alberto II di Monaco ci offre questa opportunità unica per proteggere il nostro pianeta e lasciare il nostro contributo alle generazioni future”