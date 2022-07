Charlene di Monaco è più bella che mai: la foto con Alberto e i figli svela tutto

Fonte: IPA Charlene di Monaco, torna il sorriso con Alberto: l’abito verde è sensazionale

La foto condivisa da Palazzo ci rimanda il ritratto di una famiglia felice: Charlene di Monaco, più bella che mai, sorride con al proprio fianco il Principe Alberto e i figli. Nell’ultimo periodo, la Principessa è tornata in pubblico, dopo mesi di assenza, e l’abbiamo vista più volte in compagnia del marito e dei propri figli. Per questa occasione, la coppia si è mostrata rilassata, e c’è un motivo: la ritrovata passione.

Charlene di Monaco e Alberto, la foto felice con i figli

Dobbiamo ammettere che è da un po’ di tempo che non vedevamo Charlene di Monaco così felice. Negli ultimi mesi, soprattutto dopo la lunga malattia, che l’ha debilitata, si è spesso dovuta assentare ed è stata lontana da Alberto, dai suoi figli e dalla vita pubblica.

Dopo essere stata assente al Ballo della Rosa, permettendo così a Carolina di brillare, ha voluto presenziare insieme al marito Alberto a un evento importante per Jacques e Gabriella, che stanno frequentando dei corsi di immersione e salvataggio presso l’Accademia Monegasca del Mare.

La Principessa Charlene tiene enormemente a questo tema, così come Alberto: non potevano proprio non essere presenti al Seadventures Summer Camp, che viene organizzato dallo Yacht Club di Monaco. In questo campo estivo si tengono dei corsi di una settimana per permettere ai più piccoli di scoprire il mondo marino.

Il Palazzo ha condiviso le foto di questo momento felice, e non abbiamo potuto fare a meno di notare la serenità della coppia, oltre che il look esplosivo in bianco di Charlene, una vera maestra di stile. Make-up accennato, acconciatura androgina (da lei molto amata) e una scelta di outfit molto morbida, che alimenta le voci sulla presunta gravidanza.

Charlene di Monaco, la passione che condivide con Alberto

L’acqua è di certo una passione che Charlene e Alberto condividono. Ex nuotatrice lei, discendente di un esploratore e oceanografo lui, non potevano fare a meno di trasmetterla ai figli, Jacques e Gabriella, che hanno completato ben due corsi estivi nelle ultime settimane.

Ed è con grande piacere e orgoglio che, al termine dei corsi, dopo avere ottenuto la certificazione di “Seadventures Summer Camp”, Alberto e Charlene si sono prestati ai fotografi per uno scatto indimenticabile, condiviso sulla pagina ufficiale del Palazzo. Rilassati e felici, non c’è ombra di crisi sui loro volti.

Il desiderio di un terzo figlio

E proprio la crisi sembra ormai passata del tutto, dal momento in cui si mormora che starebbero provando ad avere il terzo figlio. Per il momento, è solo un’indiscrezione, ma, secondo i beninformati, Alberto e Charlene avrebbero ritrovato la passione dopo il periodo di lontananza.

A parlarne è stata la rivista France Dimanche, che ha sottolineato il desiderio di “donare un fratellino o una sorellina” a Jacques e Gabriella. Solamente tre anni fa, nel 2019, la coppia non aveva escluso di avere un altro figlio. Intanto, in questo periodo si stanno dedicando ai gemelli e soprattutto al loro rapporto, dal momento in cui solamente qualche mese fa si vociferava di un divorzio imminente.