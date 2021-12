Charlene di Monaco, ancora un duro colpo: il lutto che l’ha colpita

Charlene, Jacques e Gabriella commuovono alla Festa Nazionale

Per Charlene di Monaco, ormai è noto, questo non è affatto un periodo semplice. Gravi problemi di salute la stanno tenendo non solo lontana dal Principato, ma soprattutto dai suoi affetti più cari: i figli Gabriella e Jacques, il Principe Alberto e tutti i suoi amici. E, proprio mentre sta cercando di riprendere in mano la sua vita, per lei è arrivato anche un altro duro colpo.

Charlene di Monaco, il lutto che l’ha colpita

Proprio in questi giorni di festa, Charlene di Monaco deve fare i conti con una grande solitudine. La Principessa, infatti, sta trascorrendo le vacanze natalizie in Svizzera, dove è ricoverata e dove sta affrontando la convalescenza con la speranza di recuperare in fretta le energie e tornare, dopo circa dieci mesi di lontananza, dalla sua famiglia.

Una situazione, quindi, non semplice a cui si aggiunge anche un doloroso lutto. È infatti venuto a mancare l’Arcivescovo Desmond Tutu, attivista e premio Nobel che le è stato vicino e che, infatti, definisce amico. Dopo aver lottato a lungo con una brutta malattia, si è spento in un ospedale di Città del Capo, in Sudafrica, dove Charlene ha passato lunghi mesi a causa di un’infezione che l’ha costretta a sottoporsi a diversi interventi e le ha impedito di far ritorno a Monaco.

La Principessa, profondamente affezionata all’Arcivescovo e addolorata dalla sua perdita, non è voluta restare in silenzio. Attraverso Instagram, così, ha dedicato bellissime parole condividendo delle foto che la ritraggono insieme all’amico:

Mio caro amico, ci mancherai. So che adesso sei al fianco del nostro Padre. Avrò sempre dei bei ricordi di noi due, e la tua risata resterà per sempre nel mio cuore. Riposa in pace.

Charlene di Monaco, come sta dopo la malattia

Il destino, quindi, continua a riservare grandi sofferenze a Charlene. Dopo gli interventi e i grandi dispiaceri, ha davanti a sé altri giorni complicati. Resterà, infatti, ancora lontana da Monaco e dalla vita pubblica. Tuttavia, i segnali, stando a quando dichiarato dal Principe Alberto, sono incoraggianti: la Principessa si sta riprendendo pian piano.

Le parole del monarca sono rassicuranti, ma la mancanza di Charlene e la preoccupazione per la sua salute si fanno sentire. Nel nuovo anno riuscirà a riprendere in mano tutta la sua vita e a tornare dalla sua famiglia e ai suoi doveri istituzionali?