Fonte: Getty Images Christian di Danimarca, il gala dei 18 anni tra tiare e Principesse favolose: foto

Cenerentola non è mai esistita, certo, ma c’è chi prova a tenerne vivo il mito, ripetendo esattamente gli stessi step del film Disney (meglio tenersi alla larga dalla durezza dell’eccellente fiaba di Giambattista Basile, ndr).

È il caso di Anne-Sofie Tørnsø Olesen, la giovane che ha lasciato la propria scarpa al compleanno del Principe Christian di Danimarca, che ha festeggiato di recente i suoi 18 anni. A generare il divertente rumor, considerando la connessione favolistica, è stato per la precisione uno stiletto ritrovato a palazzo. Stavolta, però, nessuna caccia al “piede perfetto”.

Chi è Anne-Sofie Tørnsø Olesen

Siamo nel 2023 e Cenerentola non attende più che sia il Principe a trovarla. È stata infatti la stessa Anne-Sofie Tørnsø Olesen a farsi avanti, spiegando d’essere la proprietaria dello stiletto lasciato presso il Palazzo Christiansborg di Copenaghen, al termine del gala di domenica per i 18 anni del principe Christian. L’account Instagram del Palazzo si era divertito il giorno dopo a pubblicare la foto della scarpa scintillante ritrovata. Si era a caccia di una Cenerentola ed ecco apparire una studentessa 18enne, tra i 200 giovani invitati provenienti da ben 98 comuni danesi, dalla Groenlandia e dalle Isola Faroe.

Cos’è accaduto, dunque? La scarpetta è stata dimenticata fortuitamente mentre in fuga per raggiungere la carrozza/zucca in trasformazione? Niente affatto. Anne-Sofie Tørnsø Olesen ha ammesso d’aver voluto ricreare la favola: “Ho pensato anch’io che fosse un po’ divertente e ne ho parlato con la mia famiglia e i miei amici, che erano d’accordo. È un’occasione che non ti capiterà più”. A complicare le cose, però, è stata la gentilezza dei presenti. Lasciar cadere lo stiletto non è stato affatto semplice. C’era sempre qualcuno pronto a restituirglielo. Ha così avuto inizio il piano di fuga: “Quando sono uscita da Christiansborg, ho lasciato cadere il tacco per le scale, allontanandomi in fretta, così che nessuno potesse fermarmi”.

Un finale diverso dalla favola

Come detto, la giovane Anne-Sofie Tørnsø Olesen voleva soltanto vivere una favola, almeno per una notte. Non pensa minimamente che questo simpatico siparietto possa portare a una frequentazione con il Principe. Per un po’, però, si è parlato di lei a livello globale e la sua storia ha regalato sorrisi a tutti quelli che hanno letto della scarpetta. Il Palazzo Reale, intanto, conferma che scarpetta e proprietaria saranno riunite.

La 18enne ha inoltre avuto modo di parlare con il Principe. Un breve scambio durante i festeggiamenti per il suo compleanno. Tanta era l’emozione, però, da non ricordare esattamente cosa si siano detti. Forse qualcosa in merito all’aver invitato tante persone comuni all’evento dell’anno.

Chi può dire che non sarà proprio lui a restituire lo stiletto. Di certo genererebbe un nuovo rumor e, magari, anche qualche speranza di una frequentazione fuori dai canoni, ancor più di quanto assistitito con William e Kate nel Regno Unito al tempo, o con Harry e Meghan Markle. È facile pensare, però, come tutto si risolva in un incontro informale e nulla più. Ciò che resta è il ricordo indelebile di una notte a Palazzo, di cui tutto il mondo ha parlato per un po’.