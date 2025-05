Carolina di Monaco, la nipote bellissima troppo vicina a suo marito

Fonte: Getty Images Eugenia di Hannover

Eugenia di Hannover è nipote di Carolina di Monaco e quindi cugina di Alexandra di Hannover. Bellissima e appassionata di moda, ha recentemente rilasciato un’intervista per un magazine patinato dove non ha mancato di parlare di suo zio Ernst August, recentemente dimesso dall’ospedale dopo un lungo ricovero.

Carolina di Monaco, le rivelazioni della nipote su suo marito Ernst August di Hannover

Tramite suo marito Ernst August di Hannover, Carolina di Monaco è zia di Eugenia, Principessa poco più che ventenne che si è fatta conoscere solo recentemente a livello internazionale, dopo essere stata ospite della sfilata di Giambattista Valli a Parigi lo scorso gennaio.

Eugenia, come la sua nobile cugina Alexandra, sta cercando di farsi strada nella moda. Eccola così comparire nell’edizione spagnola di un magazine patinato dove ha rilasciato una lunga intervista nella quale si parla dello zio Ernst August di Hannover.

Il Principe è ancora ufficialmente marito di Carolina di Monaco, i due infatti non hanno mai divorziato sebbene siano separati dal 2009. Ad aprile Ernst August è stato per parecchio tempo ricoverato in ospedale, nella clinica privata Ruber, dove è stato per diversi giorni in terapia intensiva, preoccupando i figli e l’attuale compagna Claudia Stilianopoulos.

Non si conoscono con precisione le cause del ricovero, ma la Stilianopoulos aveva chiarito che non si trattava delle conseguenze dell’operazione all’anca che aveva subito lo scorso anno.

In ogni caso, a fine aprile il Principe è stato dimesso e da quel momento non si sono avute più notizie. Finché non è arrivata Eugenia di Hannover ha rivelare quali siano le condizioni di salute dell’augusto zio.

“Mio zio conduce una vita del tutto normale e tranquilla a Madrid”. E ha proseguito: “I paparazzi sono sempre alla ricerca di un titolo sensazionale, ma la realtà è molto più semplice”.

Dunque, Eugenia è stata rassicurante sulla salute dello zio, ma le sue parole rivelano anche una certa vicinanza a lui. Sembrerebbe infatti che la nipote sia più attaccata ad Ernst August di quanto non lo sia sua figlia Alexandra di Hannover che non ha rilasciato alcuna dichiarazione sul padre né si è vista a Madrid mentre era in ospedale.

Eugenia di Hannover e il suo ruolo di Principessa

Certo, Eugenia potrebbe rivelarsi una rivale per la cugina Alexandra. Entrambe sono Principesse, discendenti di un’antica famiglia nobiliare e condividono la passione per la moda.

A proposito del suo titolo di Principessa, Eugenia ha le idee chiare: “Quando ero all’asilo, mi è stato chiesto cosa volessi fare da grande. ‘Una principessa’, ho risposto, senza sapere che in realtà lo sono“. E ha proseguito: “Molte ragazze sognano di diventare principesse, di vedere il loro principe azzurro arrivare e sedurle su un cavallo bianco. In realtà, questo titolo non ha alcun impatto sulla mia vita quotidiana”.

Sarà… ma intanto posa con la tiara in testa e con abiti esclusivi. Anche se, stando alle sue dichiarazioni, quello che le interessa è proseguire gli studi di medicina all’università e diventare oculista.

Chi è Eugenia di Hannover, la nipote di Carolina di Monaco

Eugenia di Hannover è figlia del Principe Heinrich di Hannover, fratello minore di Ernst August, e di Thyra Sixtina Donata von Westernhagen, sposata in seconde nozze nel 1999 e dalla quale ha avuto tre figli cui si aggiunge il primogenito avuto dalla prima moglie, l’attrice di cabaret Désirée Nick.

Grazie al padre, capo di una multinazionale dell’editoria tedesca, Eugenia è nipote di Ernst August di Hannover e Carolina di Monaco ed è cugina di Alexandra con la quale è stata avvistata alla Paris Fashion Week lo scorso inverno.