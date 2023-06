Carlo e Camilla al ballo in maschera. Ma il Re punta a un’altra donna

Fonte: IPA Kristin Scott Thomas con Carlo

Carlo e Camilla sono stati gli ospiti d’onore dell’Animal Ball, un ballo in maschera organizzato a sostegno dell’associazione benefica Elephant Family che si occupa della salvaguardia della fauna selvatica e fu fondata dal fratello della Regina, Mark Shand, scomparso tempo fa.

Carlo e Camilla al ballo in maschera

Carlo e Camilla si sono presentati di ottimo umore alla festa a Lancaster House. Le Loro Maestà erano dotate di maschere bianche coordinate, decorate con dei serpenti e riecheggianti l’arte indiana. Ovviamente hanno posato per le foto di rito opportunamente mascherati, ma subito dopo hanno preferito tenere in mano i loro piccoli travestimenti.

Animal Ball si tiene ogni anno, ma quest’edizione è particolare perché si celebrano i 20 anni dalla fondazione dell’Elephant Family, nata appunto nel 2003. Al party, organizzato in collaborazione con il British Asian Trust, Carlo e Camilla hanno sfoggiato dei look realizzati da Anna Valentine, brand di moda nato nel 1986, fondato sulla ricercatezza dei materiali e sul lavoro creativo, per cui tintura, ricami, lavorazioni a maglia vengono eseguite artigianalmente.

Camilla si è lasciata ispirare dallo stile orientale per il suo outfit celeste, abito e pantaloni, decorato con fili d’argento. Mentre Carlo ha indossato un completo giacca pantaloni con cravatta abbinata al look di sua moglie.

Il Re e la Regina avevano un compito preciso durante la serata, quello di consegnare due premi Elephant Family, il Mark Shand Award e il Tara Award, per le attività finalizzate alla conservazione e protezione della fauna selvatica.

Anche se non c’erano altri membri della Famiglia Reale, Carlo e Camilla sono stati intrattenuti dai numerosi ospiti presenti al Ballo, quasi tutti appartenenti al jet set britannico o al mondo dello spettacolo. Tra questi una delle invitate ha sicuramente colpito più delle altre il Re, con buona pace della sua dolce consorte. D’altro canto, come dargli torto. L’ospite in questione è Kristin Scott Thomas, la famosissima protagonista del film Il paziente inglese, giusto per citare uno dei suoi tanti lavori.

Carlo affascinato da Kristin Scott Thomas

Nota per la sua eleganza e per la sua classe, Kristin Scott Thomas si è presentata all’Animal Ball con un lungo abito da sera arancione ricamato, con ampie maniche a sbuffo che lasciavano scoperte le spalle e il bustier sorretto da spalline sottile. In mano una colorata maschera di paglia, mentre i capelli, di un bel grigio naturale, erano raccolti in un’acconciatura a banana molto raffinata come è d’altronde è lei.

L’attrice si è intrattenuta con Sua Maestà, sembra entusiasta all’idea di poter scambiare qualche parola col Re che ha molto ammirato la sua maschera davvero particolare, mentre lei non riusciva a smettere di sorridergli. In quel momento Camilla era completamente eclissata. Anzi a dir la verità non era nemmeno tra i paraggi mentre Carlo con un bicchiere in mano salutava l’ospite famosa e gli altri invitati che erano con lei.

Le Loro Maestà hanno poi proseguito il tour del giardino, adornato con elefanti in pietra, e si sono intrattenuti con gli organizzatori della serata, senza naturalmente dimenticare di consegnare i premi. Carlo, che è particolarmente sensibile ai temi green, ha anche tenuto un breve discorso “per ripristinare l’equilibrio e l’armonia di cui c’è così tanto bisogno in questo mondo se vogliamo salvare il pianeta”.