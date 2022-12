Carlo e Camilla, svelato il programma delle Feste per il primo Natale da Re

Fonte: IPA I piani di Natale di Camilla e Carlo

Il momento più atteso da molti è arrivato, Natale è alle porte, e Carlo e Camilla sono pronti a festeggiarlo, rispettando le tradizioni molto care a Elisabetta II. Il neo Re trascorrerà queste feste con la famiglia, tra graditi ritorni, possibili assenze, e il giallo sull’invito a Harry e Meghan Markle. Dopo due anni di stop, i Reali inglesi si ritroveranno a Sandringham nei prossimi giorni.

Carlo e Camilla, primo Natale da Sovrani all’insegna della tradizione

Tutto resta invariato: è stata questa la decisione presa da Re Carlo e dalla Regina consorte Camilla che, come di consueto, organizzeranno il tradizionale pranzo di Natale dei Windsor a Sandringham, nella tenuta di Norfolk, molto cara a Elisabetta II.

Dal 2019 la famiglia non si riunisce in questo luogo, a causa della pandemia, e per la prima volta sarà la coppia a organizzare l’evento. La conferma ufficiale arriva proprio da Buckingham Palace, e questa sarà la prima vera prova di Carlo e Camilla, che dovranno ricomporre i pezzi di una famiglia che sembra sgretolarsi, e non è più unita come un tempo.

Complice la vicenda di Harry e Meghan Markle, che ha creato persino fazioni nella famiglia, con gli York che, a sorpresa, hanno deciso di stare dalla loro parte, ma anche i malumori dovuti alla decisione del Re di escludere definitivamente Andrea da ogni manifestazione pubblica, e di non concedere a Edoardo il titolo di Duca di Edimburgo.

Coloro che escono a tasche piene sono, come sempre, il Principe William e Kate Middleton, che continuano a ricevere incarichi e onori da Carlo, e che saranno i primi ad arrivare, accompagnati dai tre figli, George, Charlotte e Louis. Sarà anche il primo Natale senza la Regina Elisabetta, e il calore familiare riuscirà, in parte, a placare il dolore della sua scomparsa.

Oltre a pranzi e cene (a base di tacchino e contorni) nella tenuta di Norfolk, la coppia parteciperà alla santa messa nella chiesa St Mary Magdalen: “Le loro Maestà il Re e la Regina consorte, accompagnati dai membri della Famiglia Reale parteciperanno al servizio mattutino il giorno di Natale nella chiesa di Sandringham, domenica 25 dicembre” si legge nel comunicato ufficiale diramato da Palazzo.

Intanto, tutte le residenze reali sono state addobbate per le festività già a inizio mese, tra alberi maestosi e decorazioni di un gusto ineccepibile.

Natale a Sandringham: chi non è stato invitato?

Questo Natale vedrà un grande ritorno, dopo 30 anni a Sandringham: quello di Sarah Ferguson, bandita per decenni dal Principe Filippo, il suo acerrimo nemico a Palazzo.

Ma per un invito spedito, resta il mistero su altri due: Carlo ha il piacere di avere con sé Harry e Meghan? Secondo i bene informati pare che siano stati esclusi dalla prima cena di Natale del nuovo Re. Dopo la bufera mediatica causata dalla loro serie Netflix, ricche di accuse contro la Corona, i due sarebbero stati cancellati dalla lista degli invitati. Ma il Natale può riservare sorprese, e Carlo, triste per la situazione, potrebbe cambiare idea all’ultimo, o incontrare i Duchi di Sussex in occasione del Capodanno.

Intanto, un’altra presenza confermata, è quella del Principe Edoardo con la sua famiglia, una nuova occasione per sua moglie Sophie di farsi spazio nella prima fila dei membri attivi della Royal Family.