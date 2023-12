Fonte: IPA Regina Camilla

Natale è tradizione. Lo sa bene la Famiglia Reale che, attraverso la Regina Camilla, ha ripreso una grande usanza accogliendo i bambini per decorare l’albero di Clarence House. La Sovrana ha così aperto la residenza Reale ai più piccoli e alle loro famiglie, sostenute dalla Helen & Douglas House e dalla Marvelous Children’s Charity di Roald Dahl.

La Regina in verde elfo

Sorridente e distesa, come una perfetta padrona di casa, la Regina Camilla è stata felice di accogliere i bambini – per i quali il Natale è magico – nella dimora storica di Clarence House. Per l’occasione, ha indossato un abito lungo in verde elfo, un colore amatissimo e tipico di questo periodo, realizzato in luccicante ciniglia, con colletto e bottoni applicati lungo la linea centrale.

I più piccoli, che la Regina ha ospitato con grande gioia, hanno partecipato alla decorazione del grande abete destinato al salone di Clarence House (dopo le magnifiche decorazioni del Castello di Windsor) ma hanno ricevuto anche diverse sorprese di Natale, che Camilla ha condiviso con loro. La Sovrana è Patrona della Helen & Douglas House dal 2007, a due anni dalle sue nozze con l’allora Principe Carlo, quando ancora era Duchessa di Cornovaglia. L’hospice ha festeggiato i suoi 41 anni di attività nel 2023 ed è la 17ª volta che i bambini sostenuti dall’organizzazione di beneficienza, insieme al personale della struttura, partecipano alla decorazione dell’albero della residenza Reale britannica.

Fonte: IPA

I piccoli, supportati anche dalla Marvelous Children’s Charity di Roald Dahl di cui la Regina è Patrona dal 2017, hanno anche assistito allo spettacolo della Band and Bugles of The Rifles, oltre ad aver ricevuto la visita speciale di Babbo Natale e delle sue renne. Nel 2022, quando ancora era Regina Consorte, Camilla aveva detto: “È sempre un piacere per me iniziare il periodo natalizio qui. Per noi è letteralmente il via”. E aveva persino dato da mangiare alle renne: “Sono molto dolci e chiaramente presto saranno molto occupate”.

Il Natale della Famiglia Reale

La decorazione dell’albero di Clarence House non è che il primo passo verso il primo Natale dei Sovrani incoronati. Come da tradizione, la Famiglia si sposta a Sandringham, la residenza Reale che la Regina Elisabetta adorava e dalla quale trasmetteva sempre il suo messaggio alla Nazione, se facciamo eccezione per il periodo della pandemia in cui era rimasta a Windsor. Li attende di certo un Natale diverso, senza tutta la Famiglia riunita (è praticamente certo che Harry e Meghan non ci saranno) e i festeggiamenti si preannunciano davvero speciali.

Fonte: IPA

Per la prima volta, infatti, la famiglia di Camilla raggiungerà i Reali per festeggiare tutti insieme. Attesi anche i Principi di Galles, Kate Middleton e William, che si uniscono agli altri per celebrare il secondo Natale senza la Regina Elisabetta. È un periodo di grandi preparativi per loro, che di certo intendono onorare tutte le tradizioni ma anche trascorrere del tempo tra di loro, evento ormai raro visti gli impegni nei quali vengono assorbiti ogni giorno. Da quando non c’è più la Regina, infatti, i Working Royal sono diventati sempre meno e i compiti dei pochi rimasti si sono moltiplicati. Re Carlo, infatti, starebbe pensando di impiegare Eugenia e Beatrice di York perché partecipino ai tour internazionali.