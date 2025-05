Alberto di Monaco, “dolore e tristezza” dopo la notizia che ha scosso il Principato

Fonte: Getty Images Alberto di Monaco

Il Principato di Monaco è in lutto. Il Principe Alberto ha ricevuto una notizia che lo ha gettato in una profonda tristezza: la scomparsa del dottor Michel-Yves Mourou, avvenuta all’età di 81 anni. Amico intimo del sovrano da anni, la sua perdita ha causato un vero e proprio shock.

La morte che ha scosso il Principe Alberto di Monaco

Il Principato di Monaco attraversa giorni di profondo dolore e questo non è di certo il periodo migliore per il Principe Alberto. La scomparsa di Michel-Yves Mourou ha avuto un impatto enorme sulla famiglia monegasca, poiché per anni non è stato solo una figura vicina ma anche un caro amico. Infatti, dopo il suo pensionamento, era stato nominato Consigliere Privato in riconoscimento della sua “costanza, lealtà e impegno verso le istituzioni monegasche”.

La morte del medico è stata dunque un duro colpo per Alberto di Monaco e la sua famiglia, perché il loro legame andava oltre l’aspetto professionale: erano uniti da una forte e stretta amicizia, che durava da tempo. Inoltre ha fatto anche parte del Consiglio della Corona per quindici anni. Questo medico emerito è stato per tanti anni a capo del reparto di radiologia del Princess Grace Hospital.

Nel 2003 era entrato a far parte del Consiglio della Corona, diventandone presidente nel 2009, carica che ha ricoperto fino al 2018, quando Alberto lo ha nominato Consigliere privato per il suo impegno, il suo lavoro e la sua costante dedizione. È stato anche cofondatore dell’Associazione monegasca per la ricerca sull’Alzheimer.

Anche Charlene di Monaco, molto vicina agli impegni istituzionali del marito, è rimasta visibilmente colpita dalla notizia. Sebbene non abbia rilasciato una dichiarazione personale, è rimasta al fianco di Alberto in questo momento difficile, come spesso fa nelle occasioni più solenni che riguardano il Principato e i suoi sudditi.

La toccante dichiarazione di Alberto di Monaco

Il Principato di Monaco ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per esprimere le sue condoglianze: “È con profonda tristezza che il Principe Alberto II ha appreso della scomparsa del Dottor Michel-Yves Mourou. Il Principe Sovrano desidera rendere omaggio alla memoria di un uomo devoto al Principato, che si è distinto per la costanza e la qualità del suo impegno al servizio dei suoi concittadini . Il Dottor Mourou ha prestato servizio nel Consiglio della Corona per 15 anni, di cui gli ultimi 9 come Presidente, apportando le sue competenze, il suo discernimento e la sua lealtà alle nostre istituzioni monegasche”.

Nel breve comunicato si è voluto sottolineare l’opera professionale del medico: “Medico stimato, uomo di convinzione e di dialogo, Michel-Yves Mourou ha sempre dimostrato un grande senso etico e del dovere. In questo momento di lutto, il Principe Alberto II invia alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato le sue più sincere condoglianze e l’espressione della sua profonda compassione”.

Oltre alla sua brillante carriera in medicina, per la quale è stato insignito dell’Ordine di San Carlo e della Legion d’Onore, ha dedicato la sua vita anche ad attività umanitarie, ricoprendo diversi incarichi presso la Croce Rossa di Monaco, di cui è stato nominato direttore nel 1999.

Sebbene non sia stato esplicitamente menzionato nel comunicato ufficiale, Mourou era una figura di fiducia anche per altre personalità chiave del Principato, come Carolina e Stephanie di Monaco, e manteneva uno stretto rapporto con i loro figli.

Il segno che ha lasciato nella Casa Grimaldi è stato così profondo che nel 2010 ha addirittura pubblicato un libro dedicato alle Principesse di Monaco, in cui ha ripercorso con rispetto e ammirazione la storia delle donne che hanno segnato la vita del Principato.

Mesi davvero complicati per il Principe Alberto

Tra l’altro questa non è l’unica perdita del 2025 con cui il Principe Alberto deve fare i conti. Pochi giorni dopo l’inizio del nuovo anno, è morto Didier Guillaume, capo del Governo del Principato di Monaco. Il decesso è avvenuto a causa di una malattia fulminante che ha lasciato i suoi cari e il sovrano completamente devastati.

In vita, Guillaume non solo ha ricoperto la carica sopra menzionata, ma è stato anche ministro dell’Agricoltura francese dal 2018 al 2020, motivo per cui la notizia della sua morte ha colpito anche il Paese vicino. Era Ministro di Stato da soli quattro mesi, dopo essere stato nominato dal Principe Alberto, quando è scomparso all’improvviso.