Gli uomini preferiscono le ricce, il parere è unanime

Fonte: iStock Gli uomini preferiscono le ricce

Gli occhi sono le specchio dell’anima, dicono. Eppure a guardare il modo in cui ci prendiamo cura dei nostri capelli non si può certo negare che quelli parlano di noi, e anche per noi. Raccontano della nostra personalità, e a volte anche del nostro umore, delle fasi di vita che attraversiamo e anche dei cambiamenti. Quante di voi hanno stravolto il loro hair look dopo la fine di un amore o a seguito di una decisione radicale? Tante, lo sappiamo.

E quella chioma che incornicia il nostro viso, a cui tanto teniamo, ha scopi e utilizzi diversi. Non solo ci caratterizza, ci fa sentire più belle e più sicure, ma ci aiuta anche a conquistare il partner. Lo fa quando li spostiamo da un lato, quando li raccogliamo o li lasciamo svolazzare al vento. La vera domanda è: gli piacciamo più lisce o ricce?

Una rapida ricerca sul web e una veloce lettura tra i forum, ci confermano che non siamo le uniche a chiedercelo e non solo, ci forniscono anche un’inaspettata risposta. Sì, perché al contrario di quello che in molte pensano, in realtà, gli uomini preferiscono le ricce. E vi spieghiamo perché.

Sì, gli uomini preferiscono le ricce

La perfezione esiste e, a quanto pare, per gli uomini questa è rappresentata dalle donne ricce: il parere è unanime, i capelli ricci, mossi e ondulati sono irresistibili. Lo avreste mai detto?

Tutte giochiamo con i nostri capelli e lo facciamo in momenti diversi della vita e per ragioni differenti. Siamo da sempre, però, abituate a mantenere un certo standard, soprattutto quando le occasioni lo richiedono, e anche perché luogo comune e occhio insegnano che il liscio è più ordinato.

La piega perfetta, dunque, è sempre stata considerata quella fatta con phon e spazzola o piastre liscianti. Al massimo abbiamo previsto un’onda morbida, ma ordinatissima, per variare nel nostro hair look. E in fondo va bene anche così, se questa chioma ci fa sentire a nostro agio. Ma se vogliamo invece utilizzarla per sedurre, conquistare e far capitolare un uomo, allora, dobbiamo dire addio alla perfezione: i capelli nella loro versione più selvaggia fanno impazzire gli uomini.

Perché i capelli ricci piacciono così tanto

Spettinati, ribelli e disordinati: questi sono i capelli che gli uomini adorano (e non sono gli unici). Possono essere ondulati, mossi o riccissimi, l’imperativo è che siano naturali.

Perché i capelli ricci piacciono così tanto è presto detto: sono considerati sensuali e capaci di risaltare i lineamenti del viso e persino la silhouette della donna, ma non solo. A quanto pare la chioma riccioluta è vista come simbolo di un carattere forte e determinato, e anche un po’ folle. Sicuramente divertente e mai scontato.

E poco importa se ogni riccio è un capriccio, gli uomini considerano le donne dalla capigliatura folta e ribelle delle femme fatales, irresistibilmente sensuali. E, ancora, i riccioli delle donne sono considerati anche un simbolo di indipendenza professionale e personale, inoltre denotano carattere e grinta.

I capelli lisci, invece, sembrerebbero essere associati a una certa rigidità. Che non ce ne vogliano male, ovviamente, tutte le lettrici che vantano chiome lisce e perfette perché questo è solo il parere degli uomini, s’intende.

E le donne invece? Vi abbiamo detto che gli uomini non sono gli unici ad avere una certa predilezione per i ricci perché anche le donne preferiscono le chiome ricciolute e spettinate.

Secondo una ricerca condotta alcuni anni fa dalla psicologa e sessuologa Serenella Salomoni, infatti, le donne sono affascinante dai boccoli selvaggi ma attenzione: a quanto pare i partner capelloni non solo sono più propensi a infrangere cuori, ma anche a “rubare” le scorte di shampoo, balsamo e trattamenti per capelli delle loro partner. Siete avvisate!