Non è una sensazione: gli uomini scelgono sempre donne uguali alle loro ex

Fonte: iStock Fidanzate uguali alle ex

Il mondo delle celebrities e dei vip non è poi così distante dal nostro, non quando si parla di relazioni, di sentimenti e di tradimenti. Lo dimostrano i casi di attualità, quelli che raccontano di donne e uomini, che seppur vivono sotto i riflettori a ogni ora del giorno e della notte, e sono acclamati, amati e adorati da tutti, non restano immuni dai problemi di cuore. E neanche dai soliti cliché, che più che luoghi comuni, sono dei veri e propri modus operandi che vengono perpetuati da alcuni uomini.

Parliamo di loro, oggi, e di relazioni finite in maniera disastrosa. Che non hanno in comune solo il tradimento, ma anche quelle nuove fidanzate che, a detta di molti, sono le copie delle loro ex. Non sarà sfuggito ai più attenti, per esempio, che la fidanzata di Piqué, diventata involontariamente protagonista dell’ultimo disco di Shakira insieme al suo attuale compagno, assomigli alla cantautrice colombiana più di quanto lei voglia ammettere, almeno fisicamente intendiamoci. E che dire di Noemi Bocci? Sono tantissimi gli utenti del web che hanno notato una forte somiglianza proprio con Ilary Blasi, ex moglie del capitano della Roma. Stessa sorte anche per la nuova fiamma di Kanye West che, a detta di molti, somiglierebbe proprio alla sua ex: Kim Kardashian.

Insomma, compagna nuova sì, ma neanche troppo, almeno negli standard di bellezza che, è evidente, ricordano proprio le ex fidanzate. Magari si tratta di semplici preferenze estetiche, penseranno in molti, del resto tutti abbiamo un prototipo ideale. E invece per gli esperti c’è di più dietro questa scelta che va oltre al luogo comune e che sembra appartenere agli uomini, tutti, molto più della controparte femminile.

Copie delle ex: gli uomini scelgono loro

Cambiano sicuramente i caratteri, e anche le relazioni, eppure è impossibile non notare come molte nuove compagne dei personaggi famosi assomiglino proprio alle loro ex. Un fenomeno, questo, che in realtà possiamo osservare anche da vicino facendo un resoconto delle nostre esperienze e di quelle di amici e familiari. Perché è un dato di fatto che la controparte maschile tende proprio a finire tra le braccia dei cloni, o simili, delle ex partner.

Si tratta solo di una preferenza estetica? Probabilmente quello non è da escludersi, dato che quasi tutti abbiamo abbiamo un prototipo di bellezza dal quale ci sentiamo irrimediabilmente attratti. Ma i motivi, in realtà, sembrano essere legati a qualcosa di più profondo, che ha a che fare con i modelli e gli schemi ai quali tutti ci aggrappiamo nella vita, ma anche al carattere e alla personalità.

Secondo la psicologa e terapeuta Lucia Chiarioni, infatti, il fatto che gli uomini scelgano di fidanzarsi con le copie delle loro ex non è una sensazione, ma una vera e propria tendenza che li porta a finire con donne simili a loro. I motivi, che l’esperta ha dichiara a La Stampa, sono dati dall’esigenza di mitigare il dolore e la frustrazione che nascono a seguito di un fallimento amoroso, ma non solo.

Tutta colpa del narcisismo?

Secondo la dottoressa Lucia Chiarioni, a cadere nella trappola di questa “ricerca del clone perfetto”, sarebbero soprattutto gli uomini narcisisti. Andrebbero infatti alla ricerca dello stesso tipo di donna per non ammettere il fallimento sentimentale, per non affrontare gli errori commessi e in qualche modo non doversi confrontare con eventuali responsabilità.

Così facendo, è chiaro, ci si orienta sempre verso lo stesso modello di donna, quello che assomiglia irrimediabilmente alla ex. In questo modo, l’ego narcisista non verrebbe in nessun modo intaccato e, anzi, quel perfezionismo ossessivamente ricercato continuerebbe a perpetuarsi proprio nella scelta dell’ennesima copia della ex.

Con questo, s’intende, non vogliamo fare di tutta un’erba un fascio, perché sappiamo bene che al cuore non si comanda e che di certo non si può scegliere chi amare. O forse sì?