Pensi ancora al tuo ex? Scoprilo con il nostro test

Fonte: iStock Pensi ancora al tuo ex?

La fine di una relazione non è mai un affare semplice, sopratutto quando l’epilogo non ha nulla a che fare con i sogni che ci appartenevano. Quando credevamo, con tutte noi stesse, che eravamo destinate a stare con quella persona.

Ma le delusioni, e quei pezzi di un cuore in frantumi che abbiamo dovuto ricomporre faticosamente, ci hanno insegnato che l’amore è eterno finché dura. Purtroppo, però, questa consapevolezza non ci rende immuni dalle delusioni sentimentali, né tanto meno può cancellare tutto ciò che è stato e che abbiamo provato.

E capita, molto più spesso di quanto vorremmo, che nonostante il desiderio di andare avanti, continuiamo a vivere nel passato. Perché al di là di tutti gli sforzi, e dell’impegno, la mente torna sempre negli stessi luoghi, quelli magici e straordinari che condividevamo con lui. E tu, pensi ancora al tuo ex?

Pensi ancora al tuo ex?

Il passato non si deve mai rinnegare, e non si può certamente cancellare. Tuttavia, a un certo punto della nostra vita, dobbiamo lasciarlo andare. Fare tesoro di tutto ciò che è stato e proseguire sulla nostra strada, senza guardare più indietro. Facile a dirsi, difficile a farsi, soprattutto quando quel passato è stato caratterizzato dall’amore, dai sogni e dalle promesse che poi sono state infrante. Soprattutto quando, nei momenti di solitudine, la mente vaga nei ricordi e ci riporta sempre allo stesso punto, sempre davanti alla stessa persona: l’ex.

Come dimenticare un ex

Anche se la mente, supportata dal cuore, continua a credere che eravamo destinati a stare con quella persona, la razionalità ci invita a riflettere sul fatto che se fosse stato davvero così, la relazione non sarebbe mai finita.

Ed è proprio questa consapevolezza, probabilmente, a darci la spinta che serve a lasciare andare il passato e vivere il presente, per concedere a noi stesse una seconda possibilità. Perché ce la meritiamo.

Forse lui non era la persona giusta, forse siamo state noi a commettere degli sbagli oppure, ancora, non è stato fatto nulla per salvare la relazione. Ma perdersi tra i rimpianti e i rimorsi non servirà a cancellare il passato. L’unica cosa che possiamo fare è ricominciare. Ma per farlo dobbiamo liberarci di tutte quelle zavorre emotive che ci impediscono di andare avanti.

E tu sei pronta ad accogliere il nuovo o pensi ancora al tuo ex? Scoprilo con il nostro test.