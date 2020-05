Se mi ami, non dovresti tornare

editato in: da

Ricordo ancora il giorno in cui sei andato via chiudendo la porta alle tue spalle. Lo hai fatto dolcemente, perché del resto quella premura ti apparteneva e l’hai mantenuta anche quando hai mandato tutto in frantumi.

Hai spezzato il mio cuore e hai infranto ogni promessa fatta negli anni, quella che ha suggellato la nostra storia d’amore che sembrava così invincibile agli occhi di tutti, a me. Perché io ero davvero convinta che niente e nessuno ci avrebbe separato e non avrei mai immaginato che potessi essere tu, un giorno di primavera, a mettere un punto a tutto quello che è stato, a quello che eravamo.

Ma l’hai fatto, senza bugie e sotterfugi. Con le lacrime agli occhi mi hai raccontato ogni cosa e ho capito che era il momento di lasciarti andare, per sempre. Perché un’altra donna, una sconosciuta, era ormai entrata a far parte della nostra vita e forse del tuo cuore e non potevo permettere che tutto quello che aveva significato la nostra relazione, potesse essere avvelenato dalla presenza di una terza incomoda.

Mi hai chiesto di perdonarti e l’ho fatto, mi hai chiesto di non lasciarti andare e ti ho detto vai. E senza neanche porre resistenza l’hai fatto, cedendo alle lusinghe e alle promesse di quell’altra che ormai, ai tuoi occhi, era diventata la tua donna.

Non ti ho aspettato, neanche un giorno della mia vita. E mentre le settimane si trasformavano in mesi ho raccolto i pezzi di quel cuore infranto gettandoli in mare aperto perché la promessa che avevo fatto a me stessa mi impediva di concedere l’amore e i sentimenti a un altro uomo.

Ho assaporato labbra, sentito profumi, cambiato letto ogni notte, ma nulla mi è mai stato così familiare come il ricordo di te, che sbiadiva piano, ogni giorno sempre un po’ di più.

Mi sono sentita confusa, frastornata, incredula e tu, non c’eri. La tua assenza è diventata un’abitudine e quando ho capito che nessuno ti era sostituibile ho iniziato a prendermi cura di me e ti ho detto addio, per sempre. Quindi non farlo, non tornare da me con la coda tra le gambe. Non pretendere di riapparire sulla soglia di casa mia con un mazzo di rose e delle scuse, perché io non potrei perdonarmi di tornare con te, con quella persona che ha distrutto tutto.

Non posso tornare indietro ora che ho ricominciato a vivere. Quindi se mi ami davvero, non tornare.