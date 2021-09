Perché il tuo partner guarda sempre il cellulare, invece che guardare te

Sono tante, troppe, le mani alzate! E lo sappiamo bene anche noi, dato che purtroppo questa è una condizione che ci riguarda in prima persona. E a poco servono le lamentele e le discussioni se poi, a ogni uscita, sembra di rivivere l'ennesimo déjà vu. Attenzione però a non dare tutte le colpe ai maschietti, perché preferire lo smartphone alle interazioni umane è qualcosa che riguarda noi come loro.

Farsi delle domande è inevitabile, del resto non è una situazione molto piacevole da vivere, e non è neanche strano che suonino i campanelli di allarme se ci accorgiamo che il nostro compagno preferisce stare al telefono, piuttosto che dialogare con noi.

Ad approfondire le motivazioni di questo comportamento ci ha pensato la scienza. Una ricerca condotta dalla Baylor University in Texas, e pubblicata sulla rivista accademica Computers in Human Behavior, conferma che non siamo sole. Che più del 30% degli intervistati non riceve le attenzione che si aspetta dal partner e che, nel 20% dei casi, la colpa è proprio dello smartphone.

Una notizia, questa, che comunque non ci consola, ma che ci fa comprendere come il cellulare sia diventato il prepotente terzo incomodo di una relazione. Ma perché lo smartphone attrae più del proprio partner? I motivi sono molteplici: dalla quantità di informazioni alle quali abbiamo accesso immediato e simultaneo, alle tante risorse messe a nostra disposizione per comunicare con gli altri e svagarci.

Certo, avrebbe più senso dedicarsi a queste cose quando siamo da soli, ma siamo così abituati a portare avanti le nostre attività in rete, che non ci rendiamo conto dell'esclusione sociale che questo comporta. Lo smartphone ci offre stimoli continui: dall'arrivo di un messaggio o di una notifica push da parte di un sito d'informazione, per esempio. Ed ecco che cadiamo nella trappola.

Per definire questo comportamento di portata globale, gli esperti hanno coniato il termine phubbing, che nasce appunto dalla fusione delle parole phone e snubbing, che vuol dire snobbare. I motivi come abbiamo detto sono diversi e tantissimi, e non sempre attribuibili a eventuali tradimenti o disinteresse nei nostri confronti.

Quello che è certo è che in questi casi il potere distrattivo dello smartphone è più forte di qualsiasi altra cosa. E questo non è davvero un bene dato che questa situazione ci fa sentire frustrate. Secondo una ricerca condotta dall'Università del Kent e pubblicata sulla rivista Journal of Applied Social Psychology, inoltre, il phubbing peggiora in maniera importante la comunicazione di coppia e di conseguenza la mina il benessere della relazione.