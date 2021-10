Guardi sempre il cellulare quando sei in compagnia? Il motivo potrebbe stupirti

Quante volte a tavola con parenti e conoscenti ci siamo ritrovati davanti a persone che interagivano poco col discorso perché troppo presi a utilizzare lo smartphone? Che lo facciano per disinteresse nei confronti di quello che diciamo o perché impegnati a leggere notifiche di ogni genere, nel nostro immaginario, e probabilmente anche in quello degli altri, quelle stesse persone sono state classificate come maleducate.