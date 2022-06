Stressiamoci meno: impariamo dai papà

Fonte: iStock Le mamme sono più stressate dei papà

La maternità è l’esperienza più intensa e gioiosa che una donna vive nel corso della sua intera esistenza. Ma non basta farsi forte della felicità che si prova a far nascere e crescere quei bambini con i quali creiamo un legame indissolubili per essere immuni da stress e stanchezza.

E sì perché la felicità, in questo caso, fa rima con sacrifici, quelli che facciamo quando ci prendiamo cura dei nostri bambini. E se è vero che per molte persone ammettere di essere stanche è ancora un tabù, e anche vero che non è così che deve andare. Perché se una mamma è stanca, ha tutto il diritto e il dovere di dirlo e di chiedere aiuto. E no, questo non vi renderà dei cattivi genitori.

E a proposito di genitori, che ruolo hanno in tutto questo i papà? Ovviamente, anche per loro si tratta di un’esperienza unica e straordinaria, ma sicuramente vissuta in maniera meno stressante! E non è solo un’impressione che si ha quando si guardano le coppie con figli, perché anche la scienza conferma che è così.

I papà sono meno stressati delle mamme: lo conferma la scienza

Stanchezza e stress fisico e mentale sono tangibili, non si possono nascondere neanche dietro a un make up accurato e una piega perfetta. Eppure l’aspetto dei papà sembra sempre più fresco e riposato rispetto a quello delle mamme. Si tratta di un’impressione? Assolutamente no.

Uno studio condotto dalla Cornell University, e pubblicato sull’American Sociological Review, ha rivelato che il tempo che i genitori trascorrono insieme ai loro figli viene percepito in maniera opposta dalle mamme e dai papà. E questo, vi anticipiamo, non ha nulla a che vedere con i caratteri dei genitori, né tanto meno con il rapporto che questi hanno con i bambini.

Secondo gli esperti, infatti, poiché le mamme passano più tempo con i figli, occupandosi dei loro fabbisogni primari e degli impegni, sono più stressate rispetto ai papà. Ecco perché anche nei momenti più spensierati trascorsi in famiglia non riescono a essere così disinvolte e gioiose come invece sono i papà.

La controparte maschile, infatti, passando meno tempo con i figli, ottimizza quello che ha a disposizione in maniera molto più serena, gioiosa e spensierata.

Non possiamo ovviamente generalizzare, soprattutto in virtù del fatto che molti uomini sono presenti e coinvolti non solo nell’educazione dei propri figli, ma anche nella gestione della casa e della famiglia. E per fortuna, aggiungiamo. Ma è un dato di fatto che, ancora oggi, sono le mamme a occuparsi dei compiti più stressanti che riguardano i loro bambini.

A partire dal periodo dopo la nascita, quello durante il quale la mamma resta a casa con il bambino mentre il papà va a lavorare, per continuare con quelli successivi. Occuparsi di preparargli da mangiare, di accompagnarlo a scuola così come nelle attività pomeridiane, ai compleanni e in palestra: è quasi sempre la mamma a farsi carico di tutto questo.

Va da sé che tutti questi impegni, sommati a quelli personali, non consentono alle mamme di vivere in maniera rilassata quei momenti in cui restano sole con i bambini, come invece fanno i papà.

Come imparare a stressarci di meno

Non esiste un manuale che ci insegni a essere genitori, né tanto meno delle linee guida che ci aiutino a gestire la vita dopo la nascita dei figli. Ma esiste una parola che dovrebbe essere trasformata in fatti e che è in grado di cambiare tutto.

Si tratta della cogenitorialità, un termine che indica la collaborazione equa tra i genitori, all’insegna del sostegno e del rispetto, non solo per quanto riguarda l’educazione, ma anche nella gestione del tempo e degli impegni familiari.

Stressarci di meno, e godere di più del tempo trascorso con i bambini, è possibile, solo se i compiti materni sono equiparati a quelli paterni. Impariamo dai papà, ma facciamo aiutare da loro.