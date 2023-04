Mi sono innamorata del fratello della mia migliore amica. E ora?

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Ciao, sono M., ho 34 anni e sono finita in un grandissimo guaio: mi sono innamorata del fratello della mia migliore amica. S. è mia amica da sempre, praticamente è come una sorella per me. Fin da bambina frequento la sua casa, i suoi genitori, sono come una famiglia. Da adolescente, come nei peggiori film romantici, ho preso una cotta colossale per suo fratello maggiore. Alto, biondo e con gli occhi verdi, più grande di me e bellissimo. E anche corteggiatissimo. Ovviamente non mi ha mai considerata da quel punto di vista perché per lui ero una sorellina acquisita. Ora però le cose sono cambiate. Lui ha appena chiuso una convivenza (ha tradito la sua compagna mentre era incinta e non solo) dalla quale è nato un bambino e io sono single. Negli ultimi tempi abbiamo iniziato a sentirci e a vederci spesso in compagnia e non sono mancate battutine, anche a doppio senso, e proposte di vederci da soli. Sua sorella, notando la complicità, ci ha ammoniti entrambi sottolineando il fatto che suo fratello è una persona irrisolta. A me, però, quella persona piace e anche tanto. Non riesco a smettere di pensarlo, di immaginarci insieme: credo di essermi innamorata di lui. Secondo me saremmo davvero una bella coppia, ma se S. non lo accettasse? Che faccio? Aiuto!

Mia cara M., hai proprio ragione: quello in cui ti sei cacciata è un bellissimo guaio che profuma d’amore. Da inguaribile romantica devo confessarti che adoro il lieto fine, soprattutto quando le persone coinvolte seguono il loro cuore. Tuttavia, le esperienze mi hanno insegnato che a volte quella lucida ragione di cui non vogliamo sentir parlare, quando celebriamo i sentimenti, sa essere un’abile consigliera. Proverò quindi, insieme a te, a utilizzarla per fare chiarezza in questa situazione che ti affligge.

Intanto devo chiederti: sei sicura che quello che provi nei confronti del fratello di S. è amore? Non voglio mettere in dubbio i tuoi sentimenti, però non posso fare a meno di pensare che quell’uomo che oggi ti fa battere il cuore è lo stesso adolescente che tempo fa si era fatto spazio nei tuoi sogni. E sappiamo bene quanto sia facile idealizzare qualcuno che non abbiamo mai avuto.

Molto spesso, infatti, l’idea di quello che poteva essere, e che non abbiamo vissuto, è più persuadente di ciò che vogliamo davvero. Per questo di invito a scandagliare bene il tuo cuore per trovare la risposta giusta a questo quesito.

Quello che però ti preoccupa di più, mi sembra evidente, è il giudizio di S. e il futuro della vostra amicizia qualora tu e suo fratello iniziaste una relazione. Quello che credo io, con estrema sincerità, è che la tua migliore amica non vuole vederti soffrire per nessuno, neanche per suo fratello.

Quando lo descrive come una persona irrisolta è perché probabilmente crede davvero che lui non sia pronto per una relazione, men che meno con te, che sei un pilastro della sua vita. E forse il fatto che lui abbia tradito ripetutamente la sua compagna può essere per te un campanello d’allarme. Questo non vuol dire che lui non possa cambiare o che non meriti un’altra occasione, anche perché ogni relazione è un mondo a sé che spesso non è comprensibile a chi guarda da fuori, così come non vuol dire che tu non debba concedergliela.

Credo solo che S., da buona amica, ti stia consigliando di andarci cauta, perché l’ultima cosa che vuole è vederti soffrire. Sono certa che se le parlassi dei tuoi sentimenti, e di tutte le tue paure, per nessuna ragione al mondo ti allontanerebbe.

Tuttavia, amica mia, non posso neanche negare il fatto che, qualora la relazione non avesse il lieto fine che auspichi, le cose potrebbero cambiare e complicarsi. Sta solo a te decidere quanto sei disposta a rischiare per questa relazione.