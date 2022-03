È possibile tradire quando si ama?

Parlare di amore è sempre complicato, perché complesse sono le relazioni e diversi sono i modi con cui le viviamo. Sarebbe bello se potessimo vivere l’amore così com’è raccontato nelle favole. Sarebbe semplice senz’altro. Eppure il sentimento più forte del mondo conosce tante forme che sono a noi sconosciute, quelle che si manifestano nella vita reale fatta anche di discussioni, imprevisti ed evoluzioni. E l’amore è imprevedibile, così come lo sono le persone. Quelle che nonostante le promesse eterne tradiscono.

E ce ne sono tante di persone così. Sono tanti i tradimenti che avvelenano le relazioni, che le distruggono e che invece a volte le rendono più forti di prima. Basta guardare i dati diffusi nel nostro Paese, o nel resto del mondo, per scoprire che i tradimenti sono all’ordine del giorno. Basta anche solo osservare le persone che ci circondano per scoprire che anche le coppie apparentemente più solide hanno subìto il contraccolpo dovuto alla presenza di un terzo incomodo.

A volte si va avanti per scelta, perché sembra quasi impossibile non farlo. Altre volte si chiude, senza tornare indietro mai più. Ed è chiaro che istintivamente ci viene da pensare che chi tradisce non ama. Perché sembra illogico immaginare di poter spezzare il cuore della persona che abbiamo al nostro fianco. Eppure di scene di vita vera, di uomini e donne che giurano di amare quella persona, pur tradendola, ne abbiamo viste tante.

Chi tradisce non ama. O forse sì?

E allora, la verità dove sta? Forse nel mezzo, come in tutte le cose che riguardano i sentimenti. Probabilmente è vero che chi ama non tradisce, ma è vero anche che chi tradisce, a volte, è innamorato. E anche se all’apparenza nulla sembra giustificare il tradimento, sono tante le sfaccettature delle relazioni e delle persone che non conosciamo. Che non riusciamo a vedere.

La verità è che si tradisce sempre per un motivo, anche quando all’apparenza sembra non esserci. Anche quando il traditore di turno giura di non averne. E quando questi non vengono dichiarati, allora siamo noi a sentenziare, perché la cosa più semplice è quella di giustificare l’infedeltà con una relazione poco appagante, o peggio con la mancanza di sentimenti veri. Ma le esperienze, a volte, ci insegnano che non è così.

Perché si tradisce?

Sono tante le cause che portano al tradimento, alcune di queste dichiarate apertamente, altre mai espresse. Anche gli esperti, più volte, sono tornati sul tema del tradimento elencando le cause più comuni. E questo conferma quello che abbiamo detto fino ad ora: chi tradisce lo fa sempre per un motivo che non è per forza legato alla mancanza d’amore.

Certo ci sono quei casi in cui una persona perde follemente la testa per un’altra, e quelli ci confermano che non possiamo nulla contro l’imprevedibilità del cuore. Ma per tutti gli altri casi ci sono dei motivi più o meno profondi.

Lo si fa perché a volte si è immaturi, emotivamente, e questo porta a commettere errori su errori, anche se si ha il cuore impegnato. Altre volte lo si fa per ricercare quel brivido che apparteneva alla coppia durante il periodo dell’innamoramento, e che sembra tornare proprio nelle avventure di una notte.

Altre volte, invece, manca proprio l’intenzione di essere monogami, di volersi dedicare solo ed esclusivamente a una persona. E anche in questo caso non possiamo certo dare la colpa a qualcuno, basta solo essere sinceri con il proprio partner. E infine, non per ultima, c’è la noia, quella che subentra quando la routine e le abitudini diventano soffocanti.

Certo tradire non è mai la soluzione ai problemi di coppia, perché quello che è certo, nonostante tutto, è che quest’atto si trasforma in un vero e proprio trauma emotivo difficile da cancellare.