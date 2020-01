Smettila di dare la colpa agli altri: impara ad assumerti le tue responsabilità

Succede sempre così, chi non riesce ad ammettere i propri fallimenti punta il dito sugli altri. Ma è troppo facile dire che la colpa è sempre di qualcun altro. Ammettere di aver sbagliato è il punto di partenza per costruire qualcosa. Rodersi per ciò che è andato male nel passato rende vuoto e sterile il presente. Impara a vivere l'oggi facendo tesoro degli errori che hai commesso per guardare avanti.