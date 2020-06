Se non fallisci, non ci hai provato davvero

editato in: da

A tutti capita di fallire nella vita, anche ai più geniali, anche alle persone più insospettabili, quelli che a guardarli ti diresti, no, non è possibile che sia successo anche a lui/lei. E invece sì, le sconfitte fanno parte della vita di qualunque persona e non sono semplicemente inevitabili, ma anche importanti, nonostante ci facciano sentire terribilmente vulnerabili.

Perché se non fallisci significa che non ci hai provato davvero. Che ti sei tenuta al riparo dai rischi che comporta esaudire un sogno. Non a caso moltissime persone di successo hanno ammesso di aver fallito più e più volte e di aver tratto preziosi insegnamenti da quelle sconfitte. Perché i fallimenti possono essere linfa vitale per i desideri, ti fanno capire dove hai sbagliato, ti fanno correggere il tiro, ti aiutano a rafforzarti lungo il percorso.

L’importante è non mollare imparando a osservarle da una prospettiva diversa rispetto a quella a cui sei abituata. Non devi vedere le sconfitte come ostacoli insormontabili, ma come opportunità e inevitabili parti del percorso che hai deciso di intraprendere. Certo, non è facile, devi essere determinata, devi credere davvero nel tuo sogno, qualunque esso sia, ma tenendo duro, anche se il mondo non ti capisce, anche se le persone che ti circondano non ti incoraggiano, puoi farcela.

È questo il segreto, provarci ancora e ancora, sfruttando i fallimenti a tuo favore, come se fossero delle prove che ti preparano a quello che ti aspetta.

E anche se a volte le cose si ostinano a non funzionare perché la strada è davvero sbagliata, ricorda che il tuo intuito conosce la verità, sa cos’è bene per te, e devi imparare a prestargli ascolto.

Se istintivamente, al di là dei condizionamenti sociali e familiari, senti che è la tua direzione, che quel lavoro fa per te, che quel sogno riemerso dopo tanto tempo ha bisogno del tuo aiuto per essere esaudito, inseguilo. Fallirai, succederà di sicuro, e qualcuno ti dirà che sei pazza, che ormai è troppo tardi, che è impossibile, ma tu vai avanti, tieni duro, metticela tutta.

Se quel sogno ti appartiene, e sarai coraggiosa e determinata, gli inevitabili fallimenti di percorso ti aiuteranno a migliorare, a capire cose che prima ignoravi, a diventare più forte, tenace e saggia, e infine a esaudire il desiderio.