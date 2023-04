Fare le cose da sola non ti rende strana, ma forte

Fonte: iStock La solitudine ti rende forte e libera

Siamo animali sociali e in quanto tali sentiamo forte in noi il desiderio di ricercare la compagnia delle persone, a volte anche correndo il rischio di accontentarci della loro presenza. Eppure sono nostri il diritto e il dovere di ritagliarci spazi e tempi che siano solo nostri, per fare tutte quelle cose che non abbiamo mai osato fare.

Ballare, correre, cantare, fare la spesa e poi andare a un concerto, nuotare tra le onde del mare e fare surf, andare nella caffetteria più bella della città e ordinare il nostro dolce preferito. Tutto questo da sole. Perché la solitudine non ci rende strane o diverse, ma libere e forti.

Intendiamoci, avere degli amici al proprio fianco che ci amano e si preoccupano per noi è una sensazione bellissima, che ci fa sentire fortunate per aver trovato delle persone con cui condividere la vita e la quotidianità. Tuttavia la condivisione è speciale tanto quanto la solitudine. Tutte abbiamo il diritto e il dovere di trascorrere del tempo da sole per imparare a conoscerci e ad amarci.

Sei in grado di fare queste cose da sola?

Un concerto, una giornata al mare, una passeggiata al parco o la visione di un film al cinema. Un viaggio dall’altra parte del mondo. Non dobbiamo aver paura di fare ciò che amiamo, o che desideriamo fare, quando non abbiamo il sostegno o la compagnia degli amici di sempre, della famiglia o di un partner. Questo non ci renderà strane, ma forti e libere.

Facile a dirsi. Ma la verità è che la solitudine fa paura. E lo dimostra il fatto che molto spesso rinunciamo a fare qualcosa solo perché non abbiamo nessuno che ci stringa la mano, o che ci faccia conceda la sua presenza. Eppure, imparare a svolgere un’attività in solitudine ci rende libere da ogni forma di dipendenza.

Le persone hanno paura della solitudine, noi ce l’abbiamo, e così ci ritroviamo a riempire la nostra vita con impegni e persone sbagliate. Eppure stiamo commettendo un errore grande perché stare da sole può insegnarci tanto. Una lezione che ci insegna la libertà totale e assoluta, un modo per ascoltarsi e per prendersi cura di sé senza il condizionamento sociale degli altri, seguendo solo quello che ci dice il cuore.

Anche nella solitudine non sei mai sola

Abbiamo utilizzato fino a questo momento la parola solitudine, ma la verità è che quando scegliamo di fare qualcosa senza la compagnia degli altri non siamo mai sole, siamo con noi stesse. Sono istanti, questi, che possiamo sfruttare per prenderci cura di noi, per amarci e sceglierci come migliori amiche. Ritagliarci del tempo da trascorrere con noi stesse è una cosa grandiosa.

La solitudine, in questo senso, è una meravigliosa conquista perché ci consente di conoscerci profondamente, di trovare un perfetto equilibrio tra noi e l’universo. Non dobbiamo, quindi, aver paura di uscire, di ballare, di nuotare e di fare tutto quello che amiamo senza gli altri perché solo così possiamo essere totalmente libere e imparare a stare meglio con noi stesse e con il mondo che ci circonda. La solitudine, del resto, fa brillare.