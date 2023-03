Test: sei pronta a fare un viaggio da sola?

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Anche se ci hanno insegnato che la solitudine, se accolta, fa brillare, abbiamo sempre una certa titubanza nel fare le cose in solitaria. Questo accade quando dobbiamo andare al cinema, a un ristorante, a un evento oppure, più semplicemente, a fare una passeggiata. Ci sentiamo strane, diverse e sole, succede anche a te?

Se spesso rinunciamo a fare qualcosa, solo perché siamo da sole, figuriamoci se riusciamo a contemplare l’idea di volare dall’altra parte del mondo, o anche in una destinazione più vicina, senza la compagnia di nessuno.

Eppure, vivere un’esperienza del genere in solitaria è qualcosa che può davvero cambiarti la vita. E tu, sei pronta a fare un viaggio da sola? Scoprilo con il nostro test, il risultato potrebbe stupirti.

Perché dovresti organizzare un viaggio in solitaria almeno una volta nella vita

Viaggiare apre la nostra mente e arricchisce il personale bagaglio culturale. Ci permette di sfidare i nostri stessi limiti e, ancora, di entrare in contatto con culture diverse dalle nostre. Insomma, i benefici sono tantissimi, e sono confermati sia dalle numerose evidenze scientifiche, sia dal fatto che non perdiamo occasione per andare alla scoperta del mondo.

Lo facciamo con la famiglia e con i figli, con i colleghi di lavoro, con gli amici di sempre o con il nostro partner. Ma se, invece, lo facessimo da sole?

Un viaggio in solitaria, infatti, è qualcosa che non sempre prendiamo in considerazione. I motivi sono diversi e sono tutti conducibili alla paura di affrontare l’ignoto completamente da sole. Eppure, le donne che ogni giorno scelgono di viaggiare da sole, non possono che confermare che si tratta di un’esperienza straordinaria destinata a cambiare la vita.

Anche la scienza lo afferma. Secondo una ricerca condotta dalla Queensland University of Technology, e pubblicata sull’International Journal of Travel and Tourism Research, una vacanza in solitaria apporta numerosi benefici alla nostra vita.

Secondo gli esperti si tratta del modo migliore per lavorare su noi stessi, per scoprire i propri bisogni e anche ascoltare le personali esigenze. Inoltre un viaggio senza compagnia permette di riscoprire una nuova e inedita sensazione di libertà, oltre a un diverso modo di godere del tempo che si ha a disposizione, senza l’ansia di dover pianificare o programmare qualcosa per sé e per gli altri.

E, ancora, una vacanza in solitaria è un invito a fare ciò che desideriamo, senza dover sottostare alle richieste e alle esigenze altrui. Certo, al di là dei numerosi vantaggi che abbiamo appena elencato, però, c’è anche da prendere in considerazione che non tutte siamo pronte ad affrontare un’esperienza del genere senza compagnia. E se invece lo fossimo?

Sei pronta a fare un viaggio da sola? Scoprilo con il nostro test

Un viaggio in solitaria si può organizzare per diversi motivi. Pe riscoprire se stesse, per esempio, o per superare un periodo particolarmente difficile. Lo si può fare per superare la fine di un amore o per affrontare un grande cambiamento. Ma anche solo per conoscere e superare i propri limiti.

Anche se si tratta di un’esperienza che non hai mai preso in considerazione, l’invito è quello di riflettere su questa possibilità che, è evidente, potrebbe cambiarti la vita. Scopri se sei pronta a fare un viaggio da sola con il nostro test e mettiti alla prova.