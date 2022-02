Dopo l’errore della tua vita arriverà l’amore della tua vita

Parlare di amore è sempre difficile, complicato e a volte persino spietato. Lo è perché farlo ci rende vulnerabili. Lo è perché in un mondo in cui ci è richiesto di farci vedere forti e indipendenti, delle guerriere dall’animo nobile e ribelle, sembra non esserci più spazio per l’amore, non per quello vero e concreto, per quello puro e reciproco, per quello che sa resistere alle tempesta e cammina verso il sole.

Al contrario, invece, si insinua dentro di noi un altro sentimento che spesso viene confuso con l’amore, perché molto gli somiglia. È quello disperato, alla continua ricerca di braccia tra le quali scaldarsi, di labbra nelle quali tornare a vivere, di menzogne per riuscire a sopravvivere.

E il mondo di amori così ne è pieno. Sono tormentati e vivono all’ombra delle cose belle che pensiamo di aver perso per sempre, che pensiamo di non meritare. Sono relazioni così spietate da riuscire a spezzarci, nel cuore e nell’anima, perché noi glielo consentiamo.

Perché abbiamo scelto di seguire il cuore ma non lo abbiamo ascoltato per davvero, perché è certo che lui non avrebbe mai voluto finire in frantumi. E invece ci finisce. E i pezzi sono così piccoli che rimetterli insieme sembra impossibile, e forse lo è per davvero.

E a niente servono le grida di dolore della mente, perché abbiamo scelto di non ascoltarla. Perché abbiamo investito tanto, se non tutto, in quell’amore farabutto trasformandolo del nostro scopo di vita. Ed è chiaro che immaginare di proseguire senza di lui ci fa paura. Ci sembra impossibile.

Così restiamo. Lo facciamo ancora e ancora, mentre la morsa attorno al cuore si stringe e ci fa smettere di respirare. E mentre lottiamo per non perdere qualcuno, in realtà abbiamo già perso tutto. Ma non sempre ce ne accorgiamo.

Così perseveriamo in quell’errore, forse il più grande della nostra vita. Quello che si poteva evitare, certo, perché l’epilogo era già annunciato. Eppure è da quell’errore che arriverà l’amore della nostra vita, quello vero.

Lo farà perché a volte è necessario spezzarsi per tornare indietro. Affinché quei piccoli frantumi non vengano semplicemente rincollati tra loro, ma insieme siano in grado di costruire qualcosa di meraviglioso pronto a brillare sotto il sole. E quando questo succederà, allora, saremo pronte ad amare. Saremo pronte, per davvero, a essere amate.

E quando questo accadrà, allora, ci basterà continuare a camminare per strada, a testa alta per aver avuto il coraggio di lasciare andare il passato e di ricominciare. E sarà in quel momento che inciamperemo in lui, nell’amore della nostra vita, che aspettava solo che passassimo di là. Che attendeva di vederci di nuovo intere, di vederci brillare.

E lui ci insegnerà ad amare, di nuovo, ma in maniera diversa. Sarà attento e premuroso, calmo e mai agitato. Si prenderà cura del nostro riposo e non ci vedrà mai piangere. E, ancora, fornirà le risposte alle nostre domande, senza bugie, sotterfugi e menzogne. E sarà quello il grande amore che arriverà dopo il nostro più grande errore.