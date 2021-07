Senti chi abbaia, come scoprire cosa vogliono dirci davvero i cani

editato in: da

Cosa direbbe il tuo cane se potesse parlare? Si tratta di una domanda che molti padroni si sono fatti almeno una volta nella vita e a cui rispondono Sara De Cristofaro e Lauretana Satta in Senti chi abbaia. Un manuale e una guida per conoscere meglio il proprio amico a quattro zampe e per scoprire il mondo che si nasconde dietro gesti e sguardi che a volte fatichiamo a interpretare.

“Non chiederti cosa può fare il tuo cane per te… ma quello che potete fare insieme!”: è il motto di questo libro divertente e coinvolgente alla scoperta dei cani e del loro linguaggio nascosto. Le autrici riescono in una missione impossibile: dare la parola a fido, raccontando, in modo originale e divertente, pensieri, esigenze, problemi e passioni a quattro zampe.

Offerta Senti chi abbaia Puoi acquistare anche online la tua copia

Molto più che animali da compagnia, ma amici, confidenti e compagni per la vita, nel corso dei secoli i cani hanno creato un legame indissolubile con l’uomo. Se loro hanno imparato a capirci (e a rimanere sempre al nostro fianco), noi a volta fatichiamo a comprenderli. Allora perché non provare a indagare la loro personalità da un nuovo punto di vista? Senti chi abbaia è un viaggio alla scoperta della relazione fra uomo e cane, con consigli utili e pratici. Un percorso divertente e originale con due autrici – Lauretana, blogger e proprietaria, e Sara, educatore – in grado di rispondere a domande particolari e curiosità.

È vero – ad esempio – che tutti i cani sanno nuotare o per alcuni la piscina può essere pericolosa? Come fanno i nostri amici a quattro zampe a trovare sempre la strada di casa anche con distanze enormi? Hanno davvero il senso dell’umorismo e si divertono a scherzare? Il libro ci sorprende con tanti quesiti e risposte fuori dall’ordinario.

Edito De Vecchi, Senti chi abbia è stato scritto da Sara De Cristofaro e Lauretana Satta. La prima è un educatore cinofilo che ha alle spalle esperienze in canile, allevamento e campi di addestramento. Anni di studio, seminari e percorsi di specializzazione l’hanno portata a collaborare con numerosi veterinari e ad acquisire una grande esperienza nel campo dei problemi comportamentali. Proprietaria e blogger, Lauretana Satta, è una grande amante dei cani e nel corso degli anni ha maturato la volontà di studiare e scoprire sempre di più il loro universo, condividendo la sua esperienza.