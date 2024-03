Tutto sulla rogna nei cani: dalle cause e i sintomi al trattamento

Scopri come riconoscere e curare la fastidiosissima rogna nei cani, per garantire il benessere del tuo piccolo amico a quattro zampe.

La rogna nei cani è un problema diffuso che può creare parecchi fastidi al tuo amico a quattro zampe, ed è causata da piccoli acari che si insediano sulla pelle.

Questo disturbo può colpire qualsiasi cane, a prescindere dalla razza o dall’età, ed è presente in tutto il mondo. I cani si possono contagiare venendo a contatto con un altro animale che ha la rogna o tramite oggetti che hanno toccato un animale infetto.

In questo articolo, ti raccontiamo tutto quello che c’è da sapere sulla rogna nei cani: dalle cause ai sintomi, fino alle soluzioni per curarla.

Cause e tipologie della rogna nel cane

Capire i segnali e agire in fretta è fondamentale non solo per dare sollievo al tuo cane, ma anche per evitare che il problema si aggravi o che altri animali vengano contagiati.

La rogna nel cane è un fastidio causato da piccoli acari che si annidano nella pelle del tuo amico a quattro zampe. Questi acari si prendono facilmente, sia stando a contatto con un cane che ce l’ha, sia usando cose come guinzagli o cuccette che sono stati usati da un cane infetto. Una volta che questi parassiti si fanno strada nella pelle del cane, iniziano a moltiplicarsi e a causare un sacco di prurito e irritazione.

Ci sono diversi tipi di rogna che possono colpire i cani, ognuno con le sue particolarità:

La “rogna rossa” o demodettica è causata dal Demodex canis. Questa è abbastanza comune e di solito passa da mamma a cucciolo durante l’allattamento.

è causata dal Demodex canis. Questa è abbastanza comune e di solito passa da mamma a cucciolo durante l’allattamento. La “rogna sarcoptica” o scabbia può passare anche agli umani ed è causata da un altro tipo di acaro, il Sarcoptes scabiei. Questa rogna si diffonde molto velocemente e può essere presa sia da contatti diretti che indiretti, come ad esempio usando una spazzola contaminata. I sintomi si fanno vedere dopo circa una settimana dall’infezione e provocano un prurito da matti, molto più forte di quello che potrebbero dare le pulci.

può passare anche agli umani ed è causata da un altro tipo di acaro, il Sarcoptes scabiei. Questa rogna si diffonde molto velocemente e può essere presa sia da contatti diretti che indiretti, come ad esempio usando una spazzola contaminata. I sintomi si fanno vedere dopo circa una settimana dall’infezione e provocano un prurito da matti, molto più forte di quello che potrebbero dare le pulci. La “ rogna umida ” viene dall’acaro Psoropte, e di solito si trova sugli arti del cane.

” viene dall’acaro Psoropte, e di solito si trova sugli arti del cane. La rogna delle orecchie, provocata dall’acaro Otodectes cynotis, lascia un cerume maleodorante e i piccoli acari si possono vedere muoversi dentro l’orecchio.

Ogni tipo di rogna ha i suoi sintomi e modi di cura, quindi se pensi che il tuo cane possa averla, è importante portarlo dal veterinario il prima possibile per evitare che la situazione peggiori o che la rogna passi ad altri animali o, in certi casi, anche agli umani.

I sintomi della rogna

I sintomi della rogna nei cani possono essere vari e fastidiosi, soprattutto per i cuccioli tra i 3 e i 12 mesi. Il segno più evidente è un prurito che non dà tregua, che porta il cane a grattarsi fino a causarsi ferite e crosticine. Puoi notare anche rossore, perdita di pelo, pelle più spessa del normale e, a volte, infezioni dovute ai continui graffi. Questi sintomi si vedono più che altro sul muso, sulle orecchie, sulle zampe e sul dorso del cane.

Se noti questi segnali sul tuo amico a quattro zampe, è importante agire subito per fermare l’infezione. Anche se ci sono dei rimedi che possono alleviare i sintomi, la cosa più importante è fare una cura mirata al tipo specifico di rogna.

Alcuni fattori possono aumentare il rischio che il tuo cane prenda la rogna, come scarsa igiene, un ambiente poco salubre, una cattiva salute generale che indebolisce le difese del corpo, malnutrizione o il contatto con molti cani.

Inoltre, i cani a pelo corto e di alcune razze in particolare, tipo Beagle, Dalmata, Bassotto, Dobermann, Boxer, Bulldog, Pointer, Shar Pei e Terrier, tendono a essere più sensibili alla rogna demodettica.

Alcuni consigli per capire se il tuo cane è infetto

Se il tuo cane inizia a mostrare i sintomi della rogna, è importante portarlo subito dal veterinario, che controllerà la pelle del tuo amico peloso e deciderà se sono necessari ulteriori esami per capire meglio come aiutarlo.

Ecco come si può scoprire se il tuo cane ha la rogna:

Guardando bene la pelle : Dando un’occhiata per cercare segni tipici della rogna, come rossore, crosticine, ferite, perdita di pelo e pelle più spessa del solito. Ci si concentrerà soprattutto sulle parti dove di solito la rogna colpisce di più, come orecchie, pancia, ascelle e tra le dita dei piedi.

: Dando un’occhiata per cercare segni tipici della rogna, come rossore, crosticine, ferite, perdita di pelo e pelle più spessa del solito. Ci si concentrerà soprattutto sulle parti dove di solito la rogna colpisce di più, come orecchie, pancia, ascelle e tra le dita dei piedi. Chiedendoti della vita del cane : Potrebbero chiederti da quanto tempo hai notato i sintomi, come vive il tuo cane, e se ha avuto modo di incontrare altri animali che potrebbero avere la rogna.

: Potrebbero chiederti da quanto tempo hai notato i sintomi, come vive il tuo cane, e se ha avuto modo di incontrare altri animali che potrebbero avere la rogna. Facendo dei test sulla pelle: A volte può essere necessario fare dei test un po’ più invasivi, come prendere un piccolo campione di pelle (che si chiama raschiatura cutanea) per cercare sotto al microscopio il parassita o le sue uova. In certi casi, potrebbe servire anche un test più approfondito, come una biopsia.

È bene sapere che a volte la rogna non è facile da diagnosticare perché i sintomi possono assomigliare a quelli di altre malattie della pelle e perché gli acari non sono sempre facili da trovare. Se i cani sono stati trattati recentemente con prodotti antiparassitari, può essere ancora più difficile vedere gli acari al microscopio.

Come proteggere il tuo cane dalla rogna

È cruciale seguire alla lettera i consigli forniti e non interrompere la cura prima del tempo, per assicurarsi che gli acari siano stati eliminati del tutto. Ecco alcune cure comunemente usate contro la rogna:

Medicine contro i parassiti

Sono il metodo principale per combattere la rogna. Possono essere dati sotto forma di collari antiparassitari, gocce sulla pelle, shampoo speciali o pillole. Queste cure servono ad eliminare gli acari responsabili della rogna e devono essere usate seguendo esattamente le indicazioni del veterinario.

Antibiotici

Se il tuo cane ha infezioni della pelle a causa dei graffi, il veterinario potrebbe prescrivere degli antibiotici, da prendere per bocca o da applicare direttamente sulla pelle con creme o pomate.

Cure per i sintomi

Per ridurre il prurito e l’infiammazione, il veterinario potrebbe consigliare l’uso di shampoo lenitivi, lozioni o anche antistaminici.

Isolamento e pulizia

Se il tuo cane ha la rogna, è meglio tenerlo lontano da altri animali per non diffondere l’infezione. Inoltre, è importante pulire e disinfettare bene tutti gli oggetti e gli spazi che il cane usa.

Ricorda che è fondamentale seguire tutto il ciclo di cure, anche se sembra che il tuo cane stia meglio, e fare controlli di follow-up per essere sicuri che la rogna sia stata sconfitta.

La guarigione dalla rogna può richiedere tempo, da qualche settimana a diversi mesi, a seconda della gravità dell’infezione e di come il cane risponde alle cure. Ma con una diagnosi tempestiva e le cure giuste, la maggior parte dei cani si riprende completamente.

Per prevenire la rogna, ecco qualche consiglio:

Mantieni alta l’igiene del tuo cane e dell’ambiente in cui vive.

Evita il contatto con animali che potrebbero avere la rogna.

Fai controlli regolari dal veterinario, usa prodotti antiparassitari e vaccina il tuo cane.

Se il tuo cane ha avuto la rogna, continua le cure per tutto il tempo consigliato e fai controllare anche gli altri animali di casa.

Dai al tuo cane cibo di qualità per tenere alto il suo sistema immunitario.

La cura della rogna richiede pazienza e costanza, ma seguendo i consigli e mantenendo un ambiente pulito e sano, il tuo cane può tornare a stare bene.

FAQ

Cosa causa la rogna nei cani?

La rogna nei cani è causata da piccoli acari che si insediano sulla pelle. Questi possono essere trasmessi tramite contatto diretto con un animale infetto o indirettamente tramite oggetti contaminati come guinzagli o cuccette.

Tutti i cani possono prendere la rogna?

Sì, tutti i cani possono prendere la rogna, indipendentemente da razza o età. È un problema diffuso in tutto il mondo.

Quali sono i tipi principali di rogna nei cani?

Ci sono diversi tipi, inclusi la rogna demodettica (o “rogna rossa”), causata dal Demodex canis, e la rogna sarcoptica (o scabbia), causata dal Sarcoptes scabiei, che può anche infettare gli umani.

Come posso sapere se il mio cane ha la rogna?

I sintomi includono prurito intenso, ferite, rossore, perdita di pelo e pelle ispessita, specialmente sul muso, orecchie, zampe e dorso.

Come viene diagnosticata la rogna nel cane?

La diagnosi può includere un esame visivo della pelle, la raccolta della storia clinica del cane, e test più specifici come la raschiatura cutanea o, in casi più complessi, una biopsia.

Quali trattamenti sono disponibili per la rogna nei cani?

I trattamenti variano a seconda del tipo di rogna e possono includere farmaci antiparassitari, antibiotici per eventuali infezioni secondarie, e trattamenti per alleviare i sintomi come shampoo lenitivi o antistaminici.

Come posso proteggere il mio cane dalla rogna?

Mantenere un’alta igiene del cane e del suo ambiente, evitare il contatto con animali infetti, e seguire un programma regolare di controlli veterinari e l’uso di prodotti antiparassitari possono ridurre il rischio di rogna.

La rogna nei cani è contagiosa per gli umani?

La rogna sarcoptica può essere trasmessa agli umani, causando prurito e irritazione della pelle, ma non è comune e di solito si risolve rapidamente con il trattamento.

Quanto tempo ci vuole per guarire dalla rogna?

Il tempo di guarigione varia da poche settimane a diversi mesi, a seconda della gravità dell’infezione e della risposta al trattamento.

Cosa dovrei fare se penso che il mio cane abbia la rogna?

È importante portare il cane dal veterinario il prima possibile per una diagnosi accurata e per iniziare il trattamento adeguato, al fine di evitare che il problema si aggravi o che la rogna si diffonda ad altri animali o, in alcuni casi, agli umani.