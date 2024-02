Recinzioni per cani: come scegliere il giusto recinto per il tuo amico a quattro zampe 

Medico veterinario specializzato in sanità animale, esperto nella cura, diagnosi e trattamento delle malattie con uno spiccato interesse per l'ortopedia. Dirigente medico veterinario nelle Marche da oltre 6 anni, per DiLei scrive nella sezione Pets.

Un buon recinto per cani è indispensabile per la sicurezza e il benessere del proprio animale: egli, infatti, ha bisogno dei propri spazi e di un ambiente confortevole, pensato per rispondere alle sue esigenze.

Allo stesso tempo, acquistare una recinzione da interno o da esterno può essere un vero e proprio salvavita anche per i padroni: in particolar modo nel caso in cui tu abbia appena preso un cucciolo, oppure il tuo cane sia particolarmente esuberante, avere un kennel è molto importante per far sì che essi non distruggano casa durante la tua assenza e non rischino di farsi accidentalmente del male mentre non sono accuditi.

Perché acquistare una recinzione per cani

Innanzitutto è bene sottolineare che un recinto è una costruzione da utilizzare solo in determinati casi specifici e non come un luogo dove far vivere stabilmente il cane, dal momento che ogni animale ha bisogno di spazio per poter correre e giocare liberamente. Ciononostante, una recinzione costruita secondo specifiche caratteristiche è indispensabile per tenere al sicuro il proprio amico a quattro zampe ed evitare ad esempio che scappi o che faccia danni mentre nessuno è in casa.

Affinché un animale possa soggiornare tranquillamente all’interno di una recinzione, essa deve rispondere a determinate caratteristiche, stabilite da specifiche leggi che ne regolamentano le dimensioni minime e gli spazi necessari per garantire il benessere del cane. Il recinto può essere scoperto o chiuso in cima e può essere posto sia all’interno dell’abitazione che all’esterno, a patto che sia provvisto di un adeguato spazio coperto che tenga al riparo il cane dalle intemperie.

Come scegliere il recinto

Ci sono tantissimi tipi di kennel per cani in commercio, che cercano di accontentare le diverse esigenze dei proprietari. Però è complicato scegliere la soluzione giusta tra tante alternative possibili.

Un criterio per orientarsi meglio e ridurre le opzioni è però quello di considerare diversi fattori a partire dal tipo di uso che ne faremo.

In questo modo potremo selezionare il materiale e le dimensioni ideali per il comfort del nostro amico a quattro zampe, sia in casa che in viaggio. Ci sono anche delle scelte che riescono a coprire entrambe le modalità di uso, combinando la praticità di un kennel per cani “casalingo” con quella di un kennel per cani “da viaggio”: ad esempio i kennel zincati con base in plastica, ripiegabili e con chiusura salvaspazio.

Altri aspetti da valutare sono la qualità e la sicurezza del kennel: non importa quanto il nostro cane sia vivace, il kennel deve restare stabile e non chiudersi. Inoltre, la base non deve essere scivolosa e la struttura non deve avere parti sporgenti pericolose.

Recinti interni o recinzioni da esterno

Un’ulteriore considerazione da fare, è stabilire dove andrà posizionata la recinzione: se non hai un giardino o semplicemente preferisci tenere il tuo cane dentro casa, va tenuto conto de fatto che la gabbia non potrà essere molto grande, in quanto essa occuperebbe troppo spazio e rovinerebbe la vivibilità dell’abitazione. Un buon compromesso può essere una recinzione pieghevole, facile da montare all’occorrenza ma che non occupi molto spazio una volta richiusa.

Date le dimensioni ridotte però, le gabbie da interno non sono adatte agli animali di grande taglia, i quali in generale avrebbero bisogno di recinzioni esterne con almeno 8 metri quadri di spazio. Lasciare che il cane scorrazzi libero in giardino senza alcun controllo, infatti, potrebbe essere altrettanto pericoloso, in quanto egli potrebbe ferirsi, finire in qualche buca o essere vittima di altri animali. Una buona recinzione da esterno deve prevedere sia una zona aperta che una zona coperta, in cui il cane possa avere la giusta ombreggiatura ed eventualmente ripararsi dalla pioggia.

In entrambi i casi è indispensabile che il recinto costituisca un ambiente confortevole per l’animale, dove sentirsi a proprio agio e al sicuro: per fare ciò, è importante che al suo interno sia presente una cuccia o un lettino e, se il cane passerà molte ore nel recinto, devono esserci obbligatoriamente anche le ciotole con l’acqua e il cibo. Magari puoi lasciare anche qualche gioco con cui egli potrà distrarsi durante la tua assenza; non dimenticare una traversina per i bisogni se si tratta di cuccioli non ancora educati.

Quanto costa una recinzione

A seconda della tipologia e della dimensione, una recinzione per cani può avere prezzi variabili. Ecco una tabella con i costi medi

Tipologia Prezzo Recinzione in rete metallica 8 mq 200€ – 250€ Recinto in legno 40€ – 60€ al mq Recinto in PVC 20€ – 40€ al mq Recinto pieghevole 3/5 mq 50€ – 100€

Per quali motivi usare il kennel per cani?

Le motivazioni che possono rendere necessario l’uso di un Kennel possono essere svariate:

Per i cuccioli appena arrivati, il kennel potrebbe essere un valido strumento per insegnare il rispetto delle regole comportamentali per una convivenza armoniosa con le persone e con altri animali.

Sia per i cuccioli che per i cani adulti con un passato difficile, il kennel potrebbe diventare un luogo sicuro dove abituarsi ai nuovi spazi e alle nuove abitudini di vita.

In presenza di fobie o disturbi d’ansia , come quella da separazione, il kennel potrebbe essere il punto da cui partire per una terapia riabilitativa efficace e risolutiva.

Si consiglia l’uso del kennel per cani anche in situazioni di troppo movimento o confusione in casa (per traslochi, feste, lavori) che potrebbero inquietarlo o terrorizzarlo.

Un altro vantaggio riguarda la possibilità di definire un’area protetta dove far muovere i nostri cani con attenzione per una eventuale riabilitazione dopo operazioni o infortuni.

L’uso più comune, noto e accettato del kennel è infine quello del trasporto per un spostamento pratico e sicuro dei nostri amici a quattro zampe, sia in auto, treno o aereo.

Gestire il primo contatto con il kennel per cani

Prima di tutto è importante ricordare che un approccio progressivo è sempre il modo migliore per insegnare nuove abitudini ai nostri animali. Qualsiasi imposizione o pressione potrebbe essere collegata al cambiamento in modo negativo e rendere più difficile l’addestramento.

Alcuni consigli utili per facilitare un suo inizio utilizzo sono:

mettere il kennel per cani in un punto calmo della casa , distante da porte e punti di passaggio che potrebbero stimolarlo a stare all’erta per controllare l’area. Il posto ideale è l’angolo di una stanza dove la famiglia si riunisce spesso (es. cucina o soggiorno).

Lasciare che il cane scopra liberamente la struttura per tutto il tempo necessario, tenendo lo sportello aperto e osservando pian piano la sua reazione alla novità.

Rendere il posto confortevole e interessante, con cuscini e giochi preferiti. Fondamentale infatti è far collegare il kennel a cose positive , come il cibo e il gioco.

Abituare il cane anche alla condivisione di questo suo nuovo spazio con noi. Togliendo e aggiungendo giochi, cuscini, ciotole di cibo e acqua si eviterà di scatenare una possessività aggressiva nel suo comportamento.

Inizialmente evitare di lasciarlo nel kennel da solo per troppo tempo . La sua permanenza va accresciuta gradualmente così da farlo sentire sempre al sicuro e amato.

Le domande più comuni

1. Perché è importante avere una recinzione per cani?

Una recinzione per cani è essenziale per garantire la sicurezza e il benessere del tuo animale domestico. Aiuta a prevenire che il cane scappi o causi danni all’interno della casa.

2. Quali sono le caratteristiche di una buona recinzione per cani?

Una buona recinzione deve rispettare le dimensioni minime stabilite per il benessere del cane, avere uno spazio coperto per proteggerlo dalle intemperie e fornire un ambiente confortevole con cuccia, cibo, acqua e giocattoli.

3. Quali sono i tipi di recinzioni disponibili sul mercato?

Sul mercato esistono diverse tipologie di recinzioni per cani, tra cui recinzioni per cuccioli, recinzioni per cani di grande taglia, gabbie aperte o chiuse, recinzioni in legno, metallo, PVC e recinzioni pieghevoli per interni.

4. Come si sceglie la dimensione giusta per una recinzione?

La dimensione della recinzione deve essere proporzionata alle dimensioni del cane. È importante considerare che il cane non possa superare la recinzione saltando.

5. Dove dovrebbe essere posizionata la recinzione, all’interno o all’esterno?

La scelta tra una recinzione interna o esterna dipende dalle tue esigenze. Una recinzione interna è adatta se non hai un giardino e vuoi tenere il cane in casa. Al contrario, per cani di grandi dimensioni, una recinzione esterna con almeno 8 metri quadri di spazio è consigliata.

6. Quali sono i costi medi delle recinzioni per cani?

I costi delle recinzioni per cani variano in base al tipo e alle dimensioni. Ad esempio, una recinzione in rete metallica per 8 metri quadrati può costare tra 200€ e 250€, mentre una recinzione in legno ha un costo medio di 40€ – 60€ al metro quadrato.

7. Cosa dovrebbe contenere il recinto per garantire il comfort del cane?

Il recinto dovrebbe contenere una cuccia o un lettino, ciotole per acqua e cibo, giocattoli per il divertimento del cane e, se necessario, una traversina per i bisogni.

