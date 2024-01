Il mio cane ha una verruca: devo preoccuparmi?

Medico veterinario specializzato in sanità animale, esperto nella cura, diagnosi e trattamento delle malattie con uno spiccato interesse per l'ortopedia. Dirigente medico veterinario nelle Marche da oltre 6 anni, per DiLei scrive nella sezione Pets.

Esistono delle condizioni mediche che colpiscono con grande frequenza gli esseri umani ma che, in alcuni casi, possono presentarsi anche nei nostri animali. Questo perché le caratteristiche corporee sono simili e quindi anche le problematiche che ne derivano.

Uno di questi problemi sono le verruche: nella maggior parte dei casi sono benigne ma possono causare disagi spiacevoli ai nostri pelosi, la trasmissione avviene solo tra cani e le terapie possono essere molteplici. Cos’altro dobbiamo sapere su questa sintomatologia fastidiosa? Scopriamolo nell’articolo.

Che cos’è la verruca del cane?

Il cane può essere colpito dalle verruche, in medicina e in veterinaria note anche con il nome di papillomatosi, che si presentano come delle crescite di carne sulla cute o nelle zone umide del corpo, come le mucose, e sono dovute quasi sempre alla presenza del Papilloma virus.

Nella maggior parte dei casi queste escrescenze sono benigne e non causeranno alcun tipo di problema all’animale. In altri contesti, invece, la loro grandezza o posizione potrebbe interferire con la serenità del cucciolo, andando a limitare anche le attività quotidiane.

Ogni verruca nasce da un agglomerato di cellule che cresce in maniera incontrollata e senza un fine ben preciso. Il loro aspetto è davvero caratteristico, la superficie è irregolare e possono risultare ruvide al tatto. In molti contesti il loro colore è uguale o simile a quello della cute dell’animale, ma possono differire di moltissimo fino a diventare bianche o nere.

Solitamente i cani con pochi anni di vita hanno più possibilità di contrarre la malattia, ma anche quegli esemplari che hanno patologie pregresse o appartengono a una razza particolare come il Golden Retrievern o il Boxer.

Sintomi della verruca nel cane

Quasi sempre la comparsa di una o più verruche nel cane è legata al Papilloma virus: le problematiche che ne derivano sono per lo più estetiche e per questo facili da riconoscere. Tra i sintomi più evidenti la presenza di crescita di un’escrescenza anomala che può presentarsi singolarmente oppure in gruppo e la cui consistenza può apparire dura e rugosa al tatto.

Le verruche sono scure e in rilievo e solitamente compaiono in presenza del collo, dei baffi, dell’inguine e delle zampe. Sono molto diffuse anche nell’area delle mucose come occhi, bocca, prepuzio, lingua e orecchie. La loro dimensione è variabile, ma raggiunta una certa grandezza non dovrebbero crescere in maniere spropositata. Se queste si presentano in gruppo si parla invece di Papillomatosi.

Come si contrae il Papilloma Virus?

Il Papilloma virus è un agente virale piuttosto pericoloso, anche se nei cani risulta essere meno invasivo e aggressivo rispetto agli esseri umani. Questo tipo di virus si insinua all’interno delle cellule del DNA, causando delle anomalie soprattutto sul frangente fisico.

Per contrarlo è sufficiente il contatto con un animale infetto, anche semplicemente bevendo da ciotole in cui l’acqua e il cibo siano entrate in relazione con animali malati. Pare inoltre che i disinfettanti non siano molto raccomandati, in questo caso, poiché la loro azione è piuttosto blanda rispetto al virus.

Molti animali contraggono il Papilloma Virus perché entrano in contatto con insetti che potrebbero esserne il vettore, tra i più diffusi le zanzare e le mosche. Quando il virus viene in contatto con il cane basterà un periodo di circa due mesi affinché i primi sintomi comincino a manifestarsi.

Secondo gli studi, però, un cane malato non può in alcun modo contagiare il suo padrone, poiché nella maggior parte dei casi il virus che causa le verruche del cane non riesce ad aggredire il sistema immunitario.

Che cosa fare quando il cane ha una verruca?

È sempre indicato rivolgersi al veterinario per esaminare lo stato delle verruche e capire se eliminarle oppure no. Nella maggior parte dei casi si tratta di un problema cutaneo destinato ad avere un decorso benigno. Ovviamente è bene tenere sotto controllo la situazione, soprattutto nel caso in cui la verruca crescesse in maniera repentina o se la sua presenza andasse a limitare in maniera negativa la vita dell’animale.

In caso di dubbio è sempre bene rivolgersi al veterinario in quanto si potrebbe ricorrere ad esami più mirati per escludere la presenza di tumori maligni. Si tratta però di un’eventualità piuttosto rara, che si manifesta in pochissimi casi.

Quali tipi di verruche colpiscono il cane?

Molte persone pensano che esista un solo tipo di verruca, ma questa affermazione è completamente falsa. A prescindere dalla loro forma e dimensione, infatti, le verruche possono essere benigne o maligne.

Nel caso del Papilloma virus, parliamo di quelle verruche più comuni che colpiscono la bocca del cane e che solitamente si presentano con più frequenza nei cuccioli o nei cani giovani. Queste verruche hanno l’aspetto di un cavolfiore e tendenzialmente sono dello stesso colore della cute o tendono verso sfumature rosacee.

Si parla invece di tumore venereo quando la verruca si presenta nella zona dei genitali del cane: in quest’aerea si diffondono come le malattie sessualmente trasmissibili e infatti molti cani manifestano la patologia in seguito ad un accoppiamento. Per via della loro posizione possono rompersi con una grande frequenza e arrivare a sanguinare copiosamente.

L’adenoma sebaceo è invece una piccola verruca che si presenta in zone come le palpebre e che appare quindi molto piccola. Queste verruche colpiscono gli occhi dei cani e sono formazioni di carne che tendono a crescere molto raramente. In alcuni casi, soprattutto se trascurate, possono diventare maligne e quindi comportare diversi problemi di salute.

In ultimo, bisogna citare le verruche più rare, ovvero quelle definite carcinoma a cellule squamose. In questo caso la verruca non è il vero e proprio problema, ma l’indice di qualcosa di molto più grave che sta avvenendo all’interno del corpo del cane. I veterinari hanno notato che questo tipo di verruca viene a manifestarsi principalmente nei cani di sesso maschile che rimangono molte ore sotto il sole. Tutto peggiora quando gli animali si leccano assiduamente, andando a danneggiare la verruca, facendola sanguinare e causando una grande infezione in tutto il corpo.

Come si cura la verruca del cane?

Quando la verruca diventa troppo grande e comporta grandi limitazioni per il cane, il veterinario potrebbe consigliare di intervenire chirurgicamente. In questo caso l’intervento non è troppo invasivo poiché si utilizza una tecnica che permette di bruciare la verruca in modo da eliminarla in via definitiva. Se questo non dovesse bastare, è possibile asportare la verruca, soprattutto strappando le radici che la stessa mette sottocute, responsabili di eventuali recidive sul lungo periodo.

Bisogna però specificare che in moltissimi casi le verruche scompaiono da sole, soprattutto laddove non vi siano problemi più gravi.

Questa è la ragione per la quale, in caso di visita, i veterinari consigliano di aspettare qualche mese prima di intervenire sulla verruca. Ovviamente il problema non viene trascurato, ma si faranno dei controlli per stabilire l’evolversi della situazione e scegliere come comportarsi laddove l’emergenza non dovesse rientrare.

L’unico caso in cui si consiglia l’intervento immediato viene a verificarsi quando la verruca cresce in maniera esagerata e, soprattutto, quando il cane che la manifesta ha dei grossi problemi in merito al funzionamento del sistema immunitario. In questo frangente, il veterinario potrebbe consigliare un approccio farmaceutico, somministrando degli antibiotici che gli permettano di rinforzare gli anticorpi e combattere l’infezione.

Si può prevenire la comparsa delle verruche?

Tutta la prevenzione e le attenzioni del mondo potrebbero non bastare a scongiurare una condizione come il Papilloma e le verruche che ne derivano, perché la pulizia e il rispetto dell’animale non riescono a contrastare la presenza di virus e agenti patogeni con i quali entriamo in contatto ogni giorno. Basta infatti bere da una ciotola nella quale ha bevuto un cane infetto o entrare in contatto con un altro esemplare per contrarre il virus e sviluppare la malattia.

Ad ogni modo, il rischio si può abbattere mantenendo il cane malato isolato, soprattutto se questo è solito vivere con altri animali. L’ideale sarebbe garantire la quarantena fino a quando i sintomi del contagio non spariscono. Laddove, invece, il nostro cane avesse dei problemi di salute o non godesse di un valido apparato immunitario, è bene evitare di portarlo in zone altamente frequentate da altri animali, come ad esempio il parco.

A oggi esiste un vaccino per il Papilloma virus ma questo può solo limitare il danno una volta contratto il virus e non escludere la malattia nell’animale.