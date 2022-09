Fonte: Getty Images Venezia 79: i 5 best look del red carpet

La 79ma edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia è alla fine: è ora di tirare le somme! Ecco i 5 look migliori del Festival, quelli che si sono fatti ricordare non solo per la loro eccentricità, ma anche per il loro stile, coerente con la diva che li indossava. Perché il segreto dello stile è questo: interpretare quello che abbiamo addosso!

Josephine Skriver in Alberta Ferretti

Elegantissima e semplice, la super top model Josephine Skriver indossa in modo impeccabile l’abito in raso, dalla linea classica e pulita. Il look completato dal collier e dalla décolleté glitter fa senza dubbio la sua figura!

Olivia Wilde in Gucci

Colore che colpisce per questo abito giallo firmato Gucci indossato da Olivia Wilde. Il taglio non è proprio perfetto (il décolleté non viene valorizzato al massimo), ma l’insieme è luminoso e d’effetto.

Tilda Swinton in Haider Ackermann

Sempre un passo (anzi, un bel po’ di passi) avanti agli altri, anche quest’anno Tilda Swinton ha stupito con il suo look in lilla, custom made by Haider Ackermann. Può piacere o no, ma è indubbiamente una scelta personalissima, a maggior ragione perché fatta da una anta girl! Menzione d’onore per l’hairstyle corto e giallo fluo.

Cate Blanchett in Schiaparelli

Difficilmente la divina Cate sbaglia un look… non ci ha deluso nemmeno con questo look floreale di Schiaparelli, composto da una tuta con bustier impreziosito da un bouquet du fiori. Make up e hairstyle semplici e naturali completano l’insieme in modo elegante e senza strafare. Stupenda.

Vanessa Kirby in Valentino

Vanessa Kirby ha uno stile molto personale e, anche questa volta, è riuscita ad interpretare un abito che, su chiunque altra, sarebbe sembrato lezioso (la combinazione di piume e paillettes non è sempre facilissima). Lo ha fatto grazie al make up d’effetto, che ha bilanciato la luminosità dell’abito, e all’hairstyle semplice e chic. Per me, perfetta!