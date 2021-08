Un volo haute couture dalla luna alla terra per Iris van Herpen

editato in: da

Un volo dalla luna alla terra, uno sguardo libero su un mondo senza conflitti e confini culturali o sociali.

È il mondo di Iris van Herpen per ‘Earthrise’, la sua collezione Haute Couture per l’Autunno/Inverno 2021/2022.

Un passato da ballerina, apprendista da Alexander Mc Queen, la giovane stilista olandese ha creato il proprio marchio nel 2007 e da allora ha collaborato con architetti, artisti, scienziati e tecnici, per realizzare capi in 3D, sperimentando sempre.

In questa collezione Iris van Herpen ha meditato attorno ad una foto scattata dall’Apollo 8 e ha maturato l’idea di una terra fragile, in cui l’uomo, forse non è più il dominatore al centro di essa.

Per lei è importante l’interconnessione delle cose, “ogni sfera è interconnessa, dice, quindi quando uno si muove tutti gli altri si muovono”.

Un battito di ali, quello delle farfalle, provoca un moto d’onda che si propaga e genera altro.

I 19 capi della collezione narrano dunque del processo circolare dell’organismo vivente, con un senso del movimento presente sia nelle stampe che nella sovrapposizione di elementi della collezione.

Sofisticata, preziosa e leggera, la collezione spazia tra abiti lunghi con stupende maniche scultura, elaborate tute che sembrano marmo intarsiato, abiti che spuntano da lunghe “ali” che si muovono ad ogni passo.

La farfalla è l’elemento ricorrente di Iris, declinato in maniera magistrale con piccole sfere che ne delineano i profili sugli abiti corti o lunghi.

Vere e proprie opere d’arte in cui la fashion designer coniuga l’artigianalità con le più avanzate tecnologie, trasformando per sempre l’alta sartoria.

I colori vanno dal bianco puro, alle sfumature del cielo, dal chiarore dell’alba al buio della notte.

Il mondo del jet-set adora la Maison, indimenticabile Cate Blanchett a Cannes per la sua prima uscita da presidente della giuria del festival o Lady Gaga agli MTV Video Music Awards.

Come sempre nelle sue collezioni, tutto è fluido e tutto è futuro, perché Iris van Herpen è una designer visionaria che non pone limiti alla propria creatività e crede fermamente nella collaborazione e nella trasversalità delle discipline.

Attorno al corpo femminile, l’elemento vitale dei suoi progetti stilistici, Iris costruisce un nuovo mondo fashion, più attento alla terra e ai suoi moti, orientato alle nuove tecnologie, senza dimenticare mai l’importanza dell’artigianalità.