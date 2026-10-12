Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Il bomber di pelle di Taylor Swift è il capo dell'autunno

Ci sono capi che per un periodo abbiamo messo da parte e che ora riscopriamo perché sanno essere grintosi, versatili e capaci di trasformare un outfit con semplicità. A ricordarcelo è Taylor Swift e il suo bomber di pelle.

La cantante che da anni ispira i fan con i suoi look, anche questa volta ci suggerisce non solo il capospalla da scegliere per l’autunno, ma anche come abbinarlo, giocando sui contrasti e dando vita a un outfit femminile con pochi accessori.

Il bomber di pelle oversize è il capo dell’autunno

Tornato nel nostro guardaroba lo scorso autunno, il bomber anche quest’anno si conferma un punto di riferimento per i look urban e conquista anche celebs del calibro di Taylor Swift. La scelta di sperimentare con il suo look non è stata casuale: la cantante in occasione del compleanno del marito Travis Kelce, ha voluto giocare con i contrasti.

La giacca di pelle è uno dei capispalla più sfruttati in autunno e Taylor Swift ha voluto rompere le regole, regalandoci il primo contrasto di cui prendere nota. La cantante ha deciso di usare comunque il materiale lussuoso ma, invece della classica giacca, lo ha declinato sul bomber dall’animo sportivo. Una combo che ha reso il capospalla contemporaneo, se si considera che Tylor Swift lo ha scelgo anche nella versione oversize con dettagli argentati che risaltano ancora di più sul nero.

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Solitamente, un capo del genere lo abbiniamo a jeans e anfibi. Ecco qui che Tylor Swift ha deciso di regalarci la seconda innovazione: lo ha abbinato a un maxi abito in cashmere nero con profili in pizzo. Una scelta che risulta vincente, perché l’abito, che potrebbe risultato troppo impegnativo e formale, viene alleggerito proprio dal bomber XL. Un look che gioca su un equilibrio ben costruito tra romantico e grinta.

A rendere ancora più interessante l’outfit di Taylor Swift arrivano gli accessori. Un paio di sandali con tacco e lacci intrecciati intorno alla caviglia e una borsa a mano anch’essa in pelle.

Praticamente, un look che mette insieme elementi che, a prima vista, appartengono a stili e occasioni lontani tra di loro, ma che mettendo al centro il bomber, gli danno personalità e lo trasformano in uno stile che possiamo indossare anche noi tutti i giorni, interpretandolo in base alla nostra personalità.

Come abbinare il bomber questo autunno

Il bello del bomber è che possiamo indossarlo tutto il giorno e tutti i giorni, adattandolo alle occasioni. Il look di Taylor Swift è il punto di partenza, ma noi possiamo declinarlo come preferiamo l’importante è prendere spunto dalla cantante e giocare sui contrasti tra texture e proporzioni.

Per il giorno puoi provare con un grande classico, indossandolo con jeans culotte cropped, dalla gamba ampia, e una maglia sottile a maniche lunghe. Anche se sei abituata a indossarlo con un paio di anfibi, ti suggeriamo di sostituirli con i mocassini: abitanti a jeans dalla linea morbida slacciano la figura e creano un equilibrio armonioso.

Perfetto sia per il lavoro che per la sera, invece è la combo bomber di pelle over con gonna satinata e maglia a barca. Un abbinamento che ricorda quello di Taylor Swift, ma più portabile soprattutto se aggiungi un paio di ballerine o gli stivaletti con tacco.

La cosa certa è che come ci ha dimostrato Taylor Swift, il bomber riesce a dialogare con qualsiasi capo e materiale diventando il protagonista dell’autunno. Ecco la nostra selezione dei bomber più cool

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