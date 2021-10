Mi piace molto il pieds de poule, ma non saprei come indossarlo: mi dai qualche spunto?

Il pieds de poule è uno di quei pattern autunnali che, come il principe di Galles, non passeranno mai di moda, ma anzi, ad ogni stagione si arricchiranno di nuove proposte fashion. Anche per l’autunno 2021 ci sono tante idee a cui possiamo attingere per i nostri everyday look: eccone qui qualcuna per voi!

Pieds de poule, come indossarlo per l’autunno 2021: il blazer

Il blazer è senza dubbio il modo più semplice di indossare questo pattern. Il mio consiglio, per farlo risaltare al meglio, è quello di abbinarlo con capi bianchi o neri e di aggiungere un accessorio colorato. Per il colore dell’accessorio, sbizzarritevi: rosso, bordeaux, giallo, rosa, azzurro, verde bluette… quello che sentite più vicino ai vostri gusti e al vostro umore!

Pieds de poule, come indossarlo per l’autunno 2021: a pattern largo

Il pieds de poule normalmente viene riprodotto con un pattern piccolo e che da lontano sembra quasi un grigio: bene, perché non cambiare un po’ le regole e provarne uno a stampa XXL? In versione giacca è bellissimo, sempre abbinato a capi neri o bianche e ad accessori colorati. Ah, tenete presente che, tra gli accessori colorati, potete includere anche un bel rossetto rosso!

Pieds de poule, come indossarlo per l’autunno 2021: il completo

L’idea di un completo in pieds de poule è moto carina, ma attenzione: va sdrammatizzata. Portatela con un cappotto dal taglio over, anche in tessuto bouclé, e con accessori grintosi. Potete scegliere stringate con suola cargo, o, se siete il tipo, anche kombat boots. L’importante è evitare tutti quei capi che fanno immediatamente effetto âgée.

Pieds de poule, come indossarlo per l’autunno 2021: la borsa

Se non ve la sentite di partire con un capo in pieds de poule, ci sono sempre gli accessori! La borsa o le scarpe per esempio sono un’ottima idea. Se vi piace il genere, potete anche osare il mix and match, ad esempio abbinando la borsa pieds de poule ad un cappotto a quadri, magari coloratissimo.

Pieds de poule, come indossarlo per l’autunno 2021: altri accessori

Tra gli accessori non esistono solo la borsa e le scarpe! Anche un bel cappellino o un foulard sono molto graziosi: aggiungono il dettaglio in più che uno non si aspetta. In questo caso, evitate il pendant: meglio non abbinarli ad altri capi in pieds de poule nel vostro look.