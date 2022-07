Fonte: con cosa lo metto, Polaroid, Velasca, Des Phemmes, Lizé Natural Clothing Look da spiaggia: ecco cosa indossare per essere fashion

Non è vero che quando si va al mare per forza bisogna morire di caldo per essere chic, o che, viceversa, non si riesca ad essere eleganti pur restando fresche e comode! In questo post vediamo insieme qualche idea di look per essere eleganti con poco sforzo anche quando lo spazio in valigia è poco e il caldo è tanto!

Look da spiaggia: capi versatili

Il modo migliore per ottimizzare una valigia anticaldo è quello di utilizzare capi versatili: cosa significa? Che quegli stessi capi con accessori diversi, possono essere portati sia in spiaggia che per la passeggiata serale. Ad esempio, l’abitino corto in fantasia può essere indossato con un paio di infradito gioiello, orecchini coordinati e una cintura alla sera e poi, alla mattina dopo, con sotto il costume!

Fonte: Verdissima

Look da spiaggia: colori chiari

Con i colori chiari non sbagliate mai: bianco sopra a tutti, ma anche i colori della terra, della sabbia, fino al verde e al beige sono perfetti. Se amate i colori squillanti non c’è problema: l’importante è fare in modo che non vi leghino nella scelta degli accessori.

Look da spiaggia: accessori basic

A propositi di accessori, quelli basici vincono sempre: 3 paia di infradito piatte occupano lo stesso posto di un paio di zeppe, ma vi faranno camminare in modo decisamente più comodo, anche in caso di strade sconnesse o scivolose.

Look da spiaggia: materiali naturali

Per me lino, cuoio, rafia, paglia e seta sono il must have dell’estate: non riesco a partire se non ne metto dentro almeno un po’! Sandali capresi in cuoio, cinture sottili sempre in cuoio, una borsa di paglia, un maxi dress in lino e abiti in seta lunghi e corti sono le prime cose che metto in valigia. La seta infatti è termoregolatrice e con il caldo è leggerissima. Il lino invece, con la sua texture grezza e semplice, è l’ideale da stropicciare senza pensiero! Per info, quella nella foto sotto sono io in Puglia qualche settimana fa: questo stesso vestito in lino, con il costume sotto, l’ho messo in spiaggia il giorno dopo!