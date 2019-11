La mantella: un classico da reinterpretare con stile

editato in: da

La mantella è un capo classico, che fa venire in mente quello stile Old England, troppo spesso liquidato come vecchiotto e superato: errore! La mantella è tornata: reinterpretata, glamour, super stilosa. Prendete appunti!

La mantella: premessa

A me la mantella piace. Sarà che mi fa pensare a Cappuccetto Rosso, ai miei vestitini di bambina e a come vesto io stessa le mie figlie, ma devo dire che è un capo che amo molto. E’ perfetta per la mezza stagione, ideale, in versione cerata, quando piove, comoda anche se abbiamo piccoli da prendere in braccio, purché abbia i fori per le maniche. Insomma, le occasioni per indossarla ci sono!

La mantella: in versione classico rivisitato

Se avete il timore che la mantella faccia un po’ troppo “vecchio look della zia”, allora abbinatela a capi strong: una camicia bianca destrutturata, magari più lunga, in modo che esca un pochino dall’orlo, un paio di scarpe alternative, tipo uno stivaletto colorato, oppure una chunky sneaker o un polacchino con la suola carenata. Insomma, rendetela meno noiosa con un look super cool.

La mantella: autunnale

Nei colori del bosco in autunno mi è sempre piaciuta. Un po’ mantella un po’ plaid, è un capo confortevole, che fa sentire al calduccio e vestite a prova di spifferi! Quando la fantasia è in tweed o in tartan, avete due opzioni: o la indossate in versione British, con mocassino o stringata, pantalone o jeans slim e camicia con colletto a vista e pull, oppure le date un twist alternativo, come nella foto qui sotto, con uno stivale dalla suola maxi e una borsa a mano dal manico ad oblò.

La mantella: stilosa

Se invece siete delle affezionate del look bon ton, allora la mantella fermata in vita dalla cintura è quella che fa per voi: indossatela avvolgendovela addosso e posizionate la cintura in modo strategico, in modo da alzare il punto vita e allungarvi le gambe (e quindi tutta la figura).