Le scarpe del momento sono gli stivali cowboy da acquistare scontati e indossare sempre!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Stivali cowboy di tendenza da acquistare

Gli stivali cowboy anche quest’anno dettano tendenza e sono fra i più desiderati. Cool e perfetti da sfoggiare con qualsiasi look, i texani sono i protagonisti indiscussi dell’autunno, con la consapevolezza che li indosseremo anche durante l’inverno…e oltre.

Tacco squadrato, punta affilata e attitudine western, gli stivali cowboy sono il pezzo da inserire subito nel carrello di Amazon per il tuo shopping invernale. Soprattutto ora che costano pochissimo: il modello più amato e usato – quello basic disponibile in vari colori – ora lo paghi circa 40 euro. Un prezzo imperdibile per un paio di stivali che non smetterai di indossare, abbinare e amare.

Offerta Stivali texani Dream Paris Stivali cowboy con altezza a metà polpaccio

Ciò che rende davvero spettacolari questi stivali è la facilità con cui si possono abbinare a qualsiasi look, rivelandosi la scelta perfetta sia per look quotidiani che più ricercati. Gli stivali western stanno benissimo con abitini midi e cappotti strutturati, sono perfetti con jeans dritti o con pantaloni di lana.

Uniscono alla perfezione estetica e comfort. Il tacco slancia, ma non rende faticosa la camminata, consentendoti di indossarli per tutto il giorno. Gli interni sono foderati e le cuciture rinforzate: ciò significa che puoi sfoggiarli pure quando le temperature calano e inizia a piovere.

Gli stivali cowboy in offerta da comprare subito

Non è un caso se it-girl ed esperte fashion vanno pazze per gli stivali texani. Sono super comfy e al tempo stesso chic, con declinazioni che cambiano in base agli abbinamenti. Se vuoi puntare su qualcosa di classico, ad esempio, sceglie dei jeans dritti o skinny, abbinati ad una camicia bianca oppure ad una t-shirt e un blazer, per uno stile che sia più urban.

Fra gli abbinamenti più cool c’è quello con abiti e gonne. In questo caso puoi davvero giocare con la moda, perché gli stivali cowboy sono perfetti con qualsiasi vestito, regalando quel twist in più per rendere il tuo look favoloso.

Per una serata fuori opta per un abito in chiffon oppure in seta, con un contrasto chic e country di grande effetto. Largo spazio pure alle gonne midi e a quelle corte, abbinate con un maglione morbido e una giacca in pelle.

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Se sogni un look bohemian, senza dubbio gli stivali cowboy sono quello che fa per te. Indossali sotto gonne lunghe, bluse ricamate e top in pizzo, completando con accessori dal sapore boho chic come borse in suede e cappello a tesa larga. Per la sera punta su un miniabito black oppure su una gonna in pelle, aggiungendo gioielli statement e ovviamente una clutch.

Quando fa freddo e non sai proprio cosa metterti, questi stivali saranno il tuo jolly per essere stupenda senza sforzo. Abbina i texani a giacche, trench e cappotti oversize. Puoi usare anche leggings – rigorosamente a vita alta per slanciare la figura – e dolcevita effetto second skin. Perché a volte, quando vuoi essere stupenda, bastano un paio di stivali e il gioco è fatto!

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