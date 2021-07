Accessori green: ecco cosa scegliere per un’estate amica dell’ambiente

editato in: da

Molto spesso si pensa che la moda sostenibile sia una cosa difficile, costosa, lontana da noi. Con questa “scusa”, non si presta attenzione a quello che si acquista e si perpetua un comportamento dannoso sia per il pianeta che per chi ci abita. Al contrario invece, avere un comportamento più sostenibile è davvero semplice e alla portata di tutti: è quello che cerco di raccontare sui miei canali e che vorrei farvi vedere anche qui! Anche per gli accessori estivi possiamo fare delle scelte etiche: vediamo quali.

Accessori green per un’estate amica dell’ambiente: gli occhiali

Gli occhiali da sole sono fondamentali, non mi stancherò mai di dirlo, d’estate in particolare. oltre a scegliere modelli che abbiano lenti certificate, potete scegliere brand che preferiscono recuperare e riciclare i materiali dall’oceano. Plastica, metallo, perfino sughero: ci sono diversi brand che realizzano occhiali nuovi partendo dai rifiuti!

Accessori green per un’estate amica dell’ambiente: la borsa

Una bella borsa in paglia o rafia per me è il vero must have estivo. In italia ne esistono tantissime che vengono realizzate e poi personalizzate a mano con il vostro nome o nappine e dettagli che la rendono unica. Quelle piccole cose che fanno la differenza.

Accessori green per un’estate amica dell’ambiente: i sandali

In Italia abbiamo un distretto della concia basato in Toscana che deve sottostare a normative molto severe. La pelle conciata lì viene lavorata in modo da avere il più basso impatto possibile sull’ambiente. Un bel sandalo, dal taglio immortale come i capresi, ad esempio, realizzato a mano in modo artigianale costa molto meno di quello che pensiamo e sarà sempre un must have estivo.

Accessori green per un’estate amica dell’ambiente: l’orologio

Anche l’orologio può diventare green. Ci sono brand come Sea2See, che già realizza occhiali recuperando il PET dall’oceano, che produce anche orologi che riportano addirittura la firma unica UPSEA™ PLAS, in plastica marina riciclata.