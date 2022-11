Abbigliamento da yoga, 5 brand sostenibili

Fonte: CasaGIN 5 Brand sostenibili di abbigliamento da yoga

L’abbigliamento sportivo, in particolare per attività come lo yoga, il pilates o anche la danza classica, deve essere morbido, aderire al nostro fisico come una seconda pelle, ma nello stesso tempo consentisci di eseguire i movimenti sentendoli fino in fondo. Il filato non deve costringere, ma deve essere rimanere elastico, proprio per permettere al nostro corpo di muoversi in modo fluido… il tutto ovviamente si traduce in un abbigliamento estremamente comodo!

Se questi capi sono anche realizzati in modo amico dell’ambiente e di chi ci vive, allora riusciamo ad unire il nostro amore per lo sport e l’attività fisica al rispetto per il pianeta. Se poi si tratta anche di brand che riescono ad unire l’attenzione verso l’ambiente ad un’estetica accattivante (leggi: se i loro capi sono pure bellissimi e ci piacciono un sacco quando ce li mettiamo) allora abbiamo trovato il modo di sentirci più belle sia dentro che fuori, anche mentre facciamo attività fisica! Eccone qui 5 da tenere presenti e da seguire sui loro canali Instagram.

CasaGIN

Brand veneto da uomo e da donna interamente made in Italy, attentissimo a tutta la filiera produttiva e che realizza i suoi capi in materiali come il Tencel, una special viscosa di faggio, o anche in fibre innovative, riciclate o biodegradabili.

Lizé natural Clothing

Brand di abbigliamento da uomo, donna e bambino, che produce capi controllando la filiera, utilizzando solo ed esclusivamente fibre naturali anche per l’abbigliamento sportivo.

Ambiletics

Marchio di Monaco che produce abbigliamento eco active e da yoga con fibre riciclate e rigenerate.

Girlfriend collective

Questo bellissimo e coloratissimo brand realizza abbigliamento da yoga e active wear con fibre riciclate, ma, oltre a questo, ha una bellissima politica di inclusione, per cui produce i suoi capi dalla XXS fino alla 6XL.

Urbn Nirvana

Brand che realizza abbigliamento da yoga in fibra di poliestere riciclata al 100%, con motivi e fantasie coloratissimi.