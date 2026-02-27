Wedding babysitter, come e perché sceglierne una

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

I matrimoni children free stanno doventando sempre più popolari, ma molti sposi scelgono ancora di organizzare una cerimonia tradizionale. Per questo motivo, nel caso in cui molti invitati arrivino con figli al seguito, potrebbe rivelarsi una buona soluzione assumere una babysitter per il matrimonio.

Affidarsi ad una professionista permetterà agli ospiti di godersi maggiormente la cerimonia nuziale, e ai più piccoli di divertirsi e socializzare. Per questo motivo, proprio come i wedding content creator e gli stylist, le babysitter di matrimonio sono tra le figure più richieste del settore.

Perché assumere una baby sitter di matrimonio

Quando si assume una babysitter per il matrimonio, c’è una probabilità molto maggiore di avere molti dei propri cari presenti, offrendo loro una soluzione ai potenziali problemi di assistenza ai figli. Acuni genitori potrebbero infatti non avere la possibilità di lasciare i bambini a casa per prendere parte al matrimonio, o semplicemente i familiari a cui solitamente affidano i propri figli parteciperanno alla stessa cerimonia.

Assumere una babysitter che si prenda cura dei più piccoli permetterà inoltre a molte famiglie di non doversi rivolgere ad una professionista privata, risparmiando anche una discreta somma di denaro.

Fornendo un servizio di assistenza all’infanzia regalerete infine ai vostri invitati anche un po’ di tempo libero dalla cura dei propri figli, un’esperienza di cui molti genitori avrebbero bisogno. Non dimenticate di comunicare agli ospiti che avete assunto una babysitter per il vostro evento. Includete le informazioni sia sul sito web del matrimonio sia sugli inviti.

Costo di una babysitter per il matrimonio

Il costo per assumere una babysitter per il matrimonio può variare in base a numerosi fattori, tra cui la zona geografica; il numero di bambini coinvolti; l’esperienza e le qualifiche della professionista; la durata della cerimonia, eventuali servizi aggiuntivi e mance.

Anche l’età media dei piccoli coinvolti potrebbe incidere a tal proposito: alcuni bambini più grandi potrebbero non richiedere tanta attenzione quanto quelli più piccoli o neonati, quindi anche questi dettagli influiranno sul prezzo finale. In media, ci si può aspettare di pagare tra i 20 e i 40 euro l’ora.

Come assumere una babysitter per il matrimonio

Che stiate organizzando una grande festa o un incontro più intimo, avere un servizio di assistenza dedicato permette sia a voi che ai vostri ospiti di rilassarvi e godervi la celebrazione senza preoccuparvi dei più piccoli. Ma quali sono gli step da seguire per trovare la babysitter perfetta e garantire una giornata di matrimonio senza intoppi?

Verificate con gli ospiti le loro esigenze

Per prima cosa, assicuratevi che i genitori siano interessati ad avere una babysitter a disposizione: alcuni potrebbero infatti non voler affidare i propri figli ad un’altra persona, e quindi non sarebbe conveniente per gli sposi assumere un professionista senza un numero sufficiente di bambini da seguire.

Qualora invece amici e parenti si dimostrino interessati, informatevi sulle loro routine serali e su cosa piace fare ai loro bambini. Sicuramente sarà necessario adattare le attività in base al gruppo presente.

Chiedete suggerimenti

Cercate di prenotare la babysitter per il matrimonio con circa tre mesi di anticipo. Prima di iniziare la ricerca, potete chiedere suggerimenti al vostro team di organizzazione: alcuni professionisti dell’evento potrebbero infatti avere già pronta una lista di aziende di fiducia. In alternativa, potete anche contattare i vostri amici con figli per sapere chi raccomanderebbero.

Cercate sulle piattaforme online

La vostra ricerca per una babysitter di nozze può sicuramente proseguire anche sulle principali piattaforme online. Molti siti specializzati mettono infatti a disposizione motori di ricerca per consultare i nomi delle rofessioniste per matrimoni nella vostra zona di riferimento, allegando le testimonianze di coppie reali.

Esistono anche agenzie che suggeriscono servizi professionali di babysitting. Questa opzione può chiaramente costare di più a causa di eventuali commissioni aggiuntive, ma spesso soddisfa tutti i requisiti. Assicuratevi che tutte le tariffe siano chiare e verificate che le babysitter proposte abbiano esperienza specifica con matrimoni. Qualora dovreste puntare su questa opzione, fate le vostre verifiche e controllate le referenze.

Fissate un colloquio con le potenziali babysitter

Come per qualsiasi altro fornitore del matrimonio, è consigliabile fare una chiamata telefonica o fissare un colloquio di persona con la babysitter potenziale per valutare la sua esperienza, qualifiche e compatibilità con i vostri bambini. Durante l’incontro, chiedete dell’approccio che preferiscono, dei metodi disciplinari e della attività previste. Potete anche richiedere riferimenti da contattare per confermare la loro affidabilità.

Comunicazione chiara

La comunicazione è fondamentale quando si assume una babysitter per il matrimonio. Dovete assicurarvi che abbia una lista degli ospiti previsti, delle loro età e dei contatti dei genitori. Dovrebbe anche avere un’idea chiara delle vostre aspettative riguardo alla cura dei bambini, inclusi pasti, cambio pannolini, gioco, ecc., così come il programma dell’evento.

Come organizzare la giornata lavorativa delle babysitter

L’orario di lavoro delle babysitter dipenderà chiaramente dal tipo di cerimonia che avete organizzato. Solitamente, le ore di lavoro sono comprese tra le 4 e le 8, a seconda che abbiate bisogno della professionista solo per il rito o per tutta la cerimonia.

Un altro fattore che influenza le temistiche è sicuramente il tipo di contratto offerto: nel caso di liberi professionisti potete concordare insieme le ore di disponibilità; nel caso in cui ci sia un’agenza a fare da intermediario saranno applicati i limiti previsti dal contratto più eventuali ore di straordinario.

Considerate di rivolgervi a più di una babysitter: la proporzione ideale sarebbe di un professionista per 3-5 bambini.

Con quanto anticipo devono arrivare le babysitter

Nel giorno del ricevimento, è importante che le babysitter arrivino in anticipo per ambientarsi e familiarizzare con lo spazio. Se la cerimonia è riservata agli adulti, dovrebbero arrivare almeno un’ora prima per permettere ai genitori di lasciare i bambini, sistemarsi e recarsi sul luogo del rito.

Se i bambini sono benvenuti alla cerimonia ma non al ricevimento, è comunque preferibile far arrivare le tate un’ora prima della cerimonia, così chi deve lasciare i bambini può farlo in anticipo. Considerate la presenza della babysitter fino almeno a un’ora dopo la fine del ricevimento per risolvere questioni burocratiche o attendere che tutti i genitori possano prelevare i propri figli prima di andare via.